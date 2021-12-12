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قال جوزيف غوبلز، بوق الإعلام النازي وذراع أدولف هتلر القمعية ضد حرية الفكر والتعبير: "اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس"

هذه المقولة تنطبق على الحكومة العراقية التي تحتفل بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية، فمن المضحك المبكي ان تتحدث الحكومة عن الانتصار وعن يوم النصروهناك اكثر من 2000 إمرآة وطفل ايزيدي مختطف، إضافة إلى ان هناك 70% من الايزيديين ( ضحايا داعش الارهابي ) يعيشون تحت الخيم البائسة، تلك الخيم التي لاتقيهم برد الشتاء ولاحرارة الصيف!

من المؤلم ان تستلم عوائل البيشمركة جثث ابنائهم الذين استشهدوا بيد الدواعش في منطقة مخمورقبل ايام وحكومتهم تحتفل بيوم النصرعلى داعش الارهابي!

إيران وسليماني وحزب الله:

في يوم النصرالكاذب اشاد تحالف الفتح بالجارة السيئة إيران وسليماني وحزب الله في ذكرى التحرير والانتصارعلى داعش وأكد ان: العراقيون’ أتباع مطيعون’ لمرجعيتهم الدينية!!

أما رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبرعن فرحتة بالانتصار الكبير على الدواعش وقال: "نهنئ أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية، سلاماً للدماء الزكية التي حررت الأرض ووحدت العراقيين وانجزت النصر، لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن مواطنينا واختطاف كرامتهم وسنواصل زخم الانتصار على هذا التنظيم الظلامي واقتلاع جذوره" .

من مخلفات الطبقة السياسية الفاسدة في العراق:

كشفت مفوضية حقوق الإنسان، يوم امس المصادف 11 / 12 /2021، خلاصة مؤشراتها للعام الحالي، والتي تحتوي على ارقام صادمة، وكمتابع للشأن العراقي اعتقد أن الأرقام الرسمية المعلنة أدنى بكثير من الواقع الفعلي، الارقام كالتالي:

596 قتيلاً بسبب العنف، واعتقال 10 ناشطين وصحفيين.

المفقودون: 8 آلاف (تراكمي منذ 2014 بلا تحقيق ومساءلة وتعويض)

900 شكوى بلا تحقيق حول تعذيب وسوء معاملة في السجون.

الصحة:

استشهاد 175 وإصابة 150 في احتراق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ومستشفى الحسين في الناصرية.

التعليم:

1000 مدرسة طينية ونقص في المدارس بلغ 8000، أما نسب الالتحاق بها فبلغت: الابتدائية: 91%، المتوسطة: 36%، الثانوية: 18%، الجامعات 14%، (نسبة التسرب 73%).

السكن:

العراق يحتاج إلى 3 مليون ونصف مليون وحدة سكنية.

العشوائيات:

4000 مجمع عشوائي (يسكنها) نصف مليون أسرة، 1022 مجمع منها في بغداد، و700 في البصرة.

النقل:

8286 حادث مروري توفي فيها 2152 شخصاً.

الطفولة:

الأيتام 5 مليون يتيم والذين يمثلون نحو (5% من أيتام العالم)

عمالة الأطفال: 1مليون

45 ألف طفل بلا أوراق ثبوتية (أب ينتمي لداعش) .

المرأة:عدد شكاوى العنف الأسري بلغت 5000.

ففي يوم النصر الكاذب لاتنسوا الفشل السياسي والأمني للطبقة السياسية الفاسدة في العراق ..فهم اصل الكارثة!

لا تقتل البعوض وإنما جفّف المستنقعات:

إن هجمات "داعش" على قوات البيشمركة في قضاء (مخمور) قبل ايام واستشهاد وجرح نحو 25 شخصاً بين مدني وعسكري ومن ضمنهم نساء واطفال دليل وبرهان على كذبة الانتصارعلى داعش الارهابي.

اختم مقالي بمقولة مشهورة لأول رئيس لجمهورية البوسنة والهرسك علي عزت بك في هذا الجانب قد تختصر كل المعاني وهي (لا تقتل البعوض وإنما جفّف المستنقعات)!

نعم مكافحة داعش مهم جداً ولكن الاهم هو تجفيف المستنقع الذي يفرخ وينتج فيه الدواعش واخواتها. وما أكثر المستنقعات النتنة التى أصبحت ساحات خصبة لتفريخ الارهابيين والمتطرفين في العراق.