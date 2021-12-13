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اترك الدنيا واتجه إلى سجادتك وما هي إلا أيام معدودة لا نعلم متى سنرحل ونتركها عليك أن تجعل لك خبيئة بينك وبين الله لا أحد يعلم بها غير الله سبحانه وتعالى.

جميعنا معرضون للخطأ وسوء الظن من الناس ولكن أن كنا نستمع لهم سنضيع مع كلامهم فقط لنركز على القادم لأنه أجمل وافضل من الذي رحل.

طمن نفسك بنفسك امسك يدك الاثنتان قل بأنني قوي لا يهزمني كلام مجرد قول لا اصدقه كي لا انزلق في وحل الشك مثابر وذكي ولا أريد غير نفع الناس بما يرضي الله ورسوله.

اعمل بقوة وصمت اقوى ابهر من حولك بقدرة الله التي اعطاك إياها لا تصمت عن الظلم لا تصمت عن كل من آذاك تكلم وضع حداً عبر قل كل ما بداخلك لله وحده يسمعك ويفهمك رتل القرآن ترتيلاً ردد سبحان الله واشكره على جزيل فضله.

بأعلى صوتك قول كلمة الحق لا تصمت مغوار ذكي وتخاف من الله سبحانه فقط لو اجتمعت الناس جميعها على أن تضرك والله لن يضرك إلا ما قد كتب الله لك اطمئن وكون شجاع وتحدى الصعاب تخطاه اكسر الحواجز واذهب إلى حيث تريد ولكن بما يرضي الله ورسوله.

افهم الذين حولك اعطف عليهم جالسهم ضاحكهم تأكد بأنهم بخير تطمن عليهم آنسهم قول لهم كلام إيجابي سلس جميل وادخل السرور في القلب انعش كل من يريد كلاماً يبري قلبه امسك يده بحنان عبر عما بداخلك له واجعله يضحك دائماً.

تحدى نفسك بأنك تكون إيجابي بكل الأحوال التي تمر بك وتعصف بك لا تنكسر من أول المطاف لا تجعل اليأس يهزمك ثابر اقوم وكون في الصف الأول في صلاة الجماعة وحينما يردد المؤذن الله أكبر أنت تقوم لله لأنه أكبر وسيردع كل من يفعل لك أفعال لا ترضي الله ورسوله.

تمنى الخير لغيرك تمنى لهم دوام المثابرة امسك يدهم بقوة معك عبر لهم عن مافي داخلك أنت غني بالله غني وعندك رب العباد غني وعندك الدعاء غني لديك الله اتجه إليه هو كفيلك هو يغنيك هو يبعث لك الخير.