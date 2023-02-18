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لنسأل عقولنا المتعبة... هل تكفي مدة المائة يوم لإنتشال العراق من محنته ومصائبه؟ هل يستطيع أي رئيس وزراء أن ينتشل العراق من خرابه المزمن في أقصاه مائة يوم؟ سؤال يبدو من السخرية الإجابة عليه، والأكثر سخرية أن تحمل يد أي رئيس وزراء برنامج حكومي (سوبرماني) جاهز للتنفيذ والتطبيق خلال هذه الأيام.

ظاهرة المائة يوم تكررت في أزمنة وحكومات سابقة بدأت مع حكومة نوري المالكي بعد تظاهرة شباط 2011 لإحتواء الإحتجاج الشعبي الذي إكتظت به ساحة التحرير مطالباً بتحسين الكهرباء والخدمات وإيجاد فرص عمل حين خلّف ذلك الإحتجاج ما يُقارب ثمانية قتلى من المتظاهرين.

تكررت سيناريوهات الإصلاح وتحسين أوضاع البلد خلال فترة حكم عادل عبد المهدي بعد إنتفاضة تشرين. مصيبة وعود المائة يوم إنها تحتاج إلى سنوات للتطبيق وليس أيام.

لم يُخبر السوداني شعبه كيف يُعالج مشاكل الفقر، تحسين الإقتصاد، الكهرباء، قوانين الإنتخابات، البطالة، أو حتى تعديل قوانين الدستور، ولنعترف أن الرجل ربما تخرج عن حدود قدرته تلك التحديات.

ما يُقارب من عقدين خرج العراق من مؤشر المعقولية والمقبولية من حيث درجات الفساد ولم يعد توصيفه بالدرجات الإعتيادية بحجم الثروة المهدورة، مما يُبعد عنا التفاؤل ويكفي لإي مُستقرئ أن يستوعب حجم الدمار والخراب دون أن يخوض في تفاصيل الأحداث.

نعتقد أن مُشكلة المائة يوم عند رؤساء العراق يقصدون بها مائة عام، فغالباً ما كانت هذه الفترة الزمنية تنقلب إلى سنين عِجاف يتحمل وزرها الشعب كما حصل في سنوات الثمانية العِجاف للمالكي حين سقطت ثلث المحافظات العراقية بيد داعش الإرهابي، وموازنات إنفجارية لم يستفد منها الشعب، وتلك السجون التي فُتحت أبوابها لهروب الإرهابيين.

مصيبة العراق التي يعرف تفاصيلها الصغير قبل الكبير في الحكومة والتي تتلخص أن البلد منهوب بأكثر من تريليون دولار أهدرتها حكومات العراق الجديد التي تتحدث عن إصلاحات في أيام بموازنات إنفجارية دون أن ترفع من شأن المواطن البسيط في معاشه وحياته أو تُقلل على الأقل من معدلات الفقر عند الشعب.

هالات فضفاضة من مشاريع ضخمة تندرج في قوائم الإعمار والبناء ومكافحة الفساد والبطالة والقضاء على الفقر، لكنها مُجرد كلمات وأرقام لاتتجاوز ذلك الحبر المكتوب على الورق.

ربما يكون السوداني الذي يخلو سجله من أي ملف للفساد مُصراً على التصدي على هذه الملفات المُعقدة، لكن تكرار السيناريو مثل الذي سبقه يجعله في دائرة الإتهام أو الوعود التي يُغرق بها عقول الشعب أحلاماً وآمالاً.

قد تكون خاتمة حكومة السوداني الخروج إلى الجمهور ببيان مُفصّل لحجم إنجازاته على الورق كما حدث في عهد سلفه حكومة الكاظمي دون أن يرى المواطن منها شيئاً على أرض الواقع، سيُحاول الرئيس أن يجد الأعذار أو التبريرات وقيود الذين يُحيطون به من أحزاب السلطة مُلمحاً إلى من سيأتي بعده لإكمال مسيرة المائة يوم، وليُعطي الرئيس اللاحق فترة مائة يوم أخرى للشعب في فصول مُتكررة عسى أن تتحقق المُعجزة بإنتشال البلد من واقعه، لكن المصيبة أن هؤلاء لا يُدركون أن الشعب بات على يقين وقناعة أن إنتشال العراق من قعر الإنهيار يحتاج إلى إرادة سياسية ودهور من الزمن وليس إلى أيام، وتلك هي مشكلة السلطة في العراق.