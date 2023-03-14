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ما هو الدور الذي لعبته منظمة الجامعة العربية منذ تاريخ تأسيسها في عام 1945 وحتى اليوم؟ وما هي المآخذ التي وقف عندها المواطن العربي حيال كل ذلك؟ وما قدمته أو حاولت أن تقدمه وتفلح في تقديمه وتضع من حلول واقتراحات لقاء المعاناة التي يعيشها ويعاني منها؟

وهل هو راض أصلاً عما قامت وتقوم به بعقد اجتماعات وحوارات ولقاءات، والتي كانت مجرد ضياع للوقت على حساب المواطن والفقر المدقع والحال السيء الذي يعيش، والالآم التي يعاني منها، وبقاءه مهمّشاً بعيداً عن أي حلول ترضي رغبته؟ وكيف يمكن لهذه الحالة أن تستمر في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها الكثير من الدول العربية الأعضاء في المنظمة والتي لم تؤد في الواقع، والكل يدرك، أي دور واضح لها، أو تقوم على وضع أي حل يمكن ان يقلع بواقع المواطن العربي؟ وكيف يمكن لهذه الجامعة أن تخدّم المواطن العربي بهذه الكوكبة من المسؤولين القائمين عليها، في ظل الظروف الحالية التي يعيشها الإنسان العربي الذي لم يلق، وإلى اليوم، الحضن الدافئ الذي يلجأ إليه، أو قادراً بالفعل على أن يحميه من كل ما يواجهه من مشكلات كثيرة ما زال يتعرض لها من خيبات أمل؟

الواقع، أن ما يعانيه المواطن العربي من نكوص، وندرة تفاعلية لقاء حمايته من حكامه في الدرجة الأولى، والدور الذي لعبوه في لجمه وشد الحبل على عنقه بهدف خنقه والخلاص منه، كل ذلك في ظل غياب أي دور لمنظمة الجامعة العربية العظيمة وقادتها العظام الذين يعيشون في نعمة حقيقية، وتطنيش العمل على حل أي خلاف قائم ما بين الدول العربية، فضلاً عن وقوفها مكتوفة الأيدي عن التوسط في حل النزاعات التي تنشأ بين دولها، وهو من أهدافها الأساسية، أو في حل النزاعات بين دولها وأطراف ثانية، أضف إلى غياب التنسيق في البرامج السياسية والبرامج الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لأعضائها.. بدليل أن الحروب التي وقعت في كثير من الدول العربية سواء في السودان، أو في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، وليبيا.. فأي دور لعبه قادتها وهم من أكبر المستفيدين من عائداتها، والأهم من هذا وذاك الحصول على رواتبهم الضخمة، وبقائهم متفرجين حيال ما يجري على الساحة العربية، وعدم الاكتراث بمصير الشعوب العربية والواقع المعيشي المؤسي الذي تعيشه، إضافة إلى واقع الصراع والنزاع المستفحل الذي ما زال يتسع ويتفاقم يوماً بعد آخر فيما بينهم، فظل المواطن العربي يعاني من واقع أليم.

فأي دور لعبته، أو تحاول أن تلعبه الجامعة العربية في سبيل إرضاء المواطن العربي المغلوب على أمره؟ ولماذا يُصرّ قادتها الأفاضل الاسراع بعودة بشار الأسد، على الرغم من كل ما قام به من جرائم ضد المواطن السوري، وتهجيره وانتزاعه من أرضه، وزج أعداد هائلة من أبناء سوريا في السجون، وملاحقتهم أمنياً، ولم يكتف بذلك بل ساهم على إذلالهم وسحقهم بكل ما أوتي من قوة، وها هي الجامعة العربية وقادتها تحاول جاهدة عودة بطل العروبة إلى حضن الجامعة، الذي لم يفهم المواطن العربي إلى الآن أي دور قامت به ولعبته لصالحه، ومن بابه الواسع؟

فأي جامعة، وأي قيادة للجامعة يمكن أن تشرّف العرب، ما دام أنها تحاول الركض خلف ارضاء مجرم حرب لم يُقصّر يوماً في قتل أبناء شعبه، الذي خيره من أكتافه، لا لشيء سوى مطالبته بأبسط حق من حقوقه، وهي حريته!