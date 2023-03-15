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الاجتماع الإنساني امر ضروري وقديم الحدوث ودائم، وإن تعددت أشكاله ومظاهره. وفي عصرنا هذا، حدثت تغيرات اجتماعية كبرى بفعل التقدم العلمي والتكنولوجي، فعملية الاتصال الإنساني أصبحت أسهل بكثير مقارنة بالماضي بفضل هذا التقدم.

ومن مفرزات هذا التقدم وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الإعلام الاجتماعي كما يسميها البعض، التي نشأت معها أنماط جديدة من العلاقات، وبفضلها أصبح تكوين الصداقات والعلاقات أسهل بكثير. ولم تعد الحواجز الجغرافية والمكانية تسبب قلقًا، فصار من الممكن أن تجد أشخاص يفصل بينهم الآلاف من الأميال ويتشاركون نفس الإهتمامات من خلال هذه المنصات.

كذلك تأثر التعليم بهذه التغيرات فأصبحت اللقاءات والمحاضرات رقمية، تُقدم عبر تطبيقات تعليمية مثل "زووم" و"البلاك بورد"، واجتماعات العمل ليست بمعزل عن ما حصل فلحقها ما لحق غيرها.

واجتماع العائلة أنتقل من صالة المنزل إلى مجموعات الواتس آب، وينطبق الامر ذاته على اجتماع الأصدقاء وزملاء العمل. وبات من الممكن أن تتواصل مع طبيبك أو الأخصائي الاجتماعي بإستخدام وسيط رقمي.

والعجيب في الآمر ظهور العلاقات العاطفية الرقمية، فأصبح الحب يقبع وسط أسوار رقمية لا نهاية لها، وبالإمكان تكوين علاقة رقمية حميمية مع شخص في أقصى بقاع الأرض.

وصار التعبير عن الذات بصورة مثالية أمرًا ممكنًا في العصر الرقمي فمن خلال الملف الشخصي، الذي هو نافذه الذات الرقمية للإنسان في هذا العالم، والمتضمن على الاسم والصورة الشخصية ونبذه تعريفية تضم الاهتمامات والتخصص والميول.

وصحيح أن الرقمنة ألغت الحدود المكانية والزمانية وأتاحت مرونة وتقدمًا في بعض النواحي، ولكن على النقيض من ذلك، هناك الكثير من العواقب التي ينبغي وضعها في الحسبان، وفي الإجابة على السؤال بيانها.

والسؤال هنا هل الاجتماع الرقمي يحقق الإشباعات ذاتها المحققة من الاجتماع الواقعي؟

إن الإنسان الذي هو مدني بطبعه بحاجة لتفاعل ولعلاقات شخصية واقعية (وجهًا لوجه)، سواء في العمل او الدراسة او غيرها من أمور الحياة، والاجتماع الرقمي لا يكفي ولا يحقق الإشباعات المحققة من الاجتماع الواقعي، وإنما هو مجرد وسيلة لمساعدة وتعزيز وتدعيم وتقوية الاجتماع الواقعي ولا يجب الإتكاء عليه كليًا، وإهمال العلاقات الواقعية.

ونفهم من ذلك أن الاجتماع الرقمي وظيفته تدعيم وإرساء وتعزيز الاجتماع الواقعي، وخروج الاجتماع الرقمي عن سياقه الوظيفي الذي من المفترض أن يؤديه نذير خطر وشؤم كبير على المدى البعيد، فلا يمكن إحلال الاجتماع الرقمي محلَ الواقعي وإن حدث ذلك، فالمجتمعات الإنسانية برمتها ستفقد التوازن والحميمية، وستكون مجتمعات هشة متراخية، لاوجود لمظاهر التعاون والتكاتف والتكامل والمسؤولية فيها.

لذلك ينبغي ألا يرقمن كل شيء، وهذا ليس رفضًا لمظاهر التقدم وليس دعوة للعودة إلى الوراء، وإنما دعوة لممارسة الفطرة الإنسانية، التي إن حدث أي عبث فيها ستنهار الحضارة وسوف تكون من الماضي بفعل الفردانية والإتكاء على الذات فمن خلال الاجتماع الرقمي لن تتحقق الإشباعات التي يحتاجها الإنسان، وبالتالي يبدأ التنافر والافتراق والميل للوحدة.

واخيرًا إن الإتكاء الكلي على الاجتماع الرقمي وإحلاله محل الاجتماع الواقعي، سوف يُنْتِج كائنات فردانية أنانية مغالية بذاتها إلى حد غير معقول، وهذا بدوره سيفقد المجتمع توازنه فالمجتمع قائم على الأنساق الاجتماعية والأخيرة قائمة على التعاون بين الافراد، وهذا التعاون من المحال حدوثه رقميًا بالشكل المطلوب.