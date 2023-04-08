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لسنوات خلت لم أشأ الخوض في شؤون السياسة، لإعتبارات عدة ليس أقلها عدم نضج التجربة.

ولكن أما وقد بلغت الكويت مرحلة في غاية الخطورة فعلينا جميعا _ بما فيهم الفرقاء_ التداعي للمشاركة في انتشال بلادنا مما هي فيه، بعيدًا عن المصالح الشخصية الضيقة.



وإني أكرر، بل وأكاد أسمي اتركوا المصالح الآنية جانبا وابتعدوا عن المجاملات التي حتما تكون نتائجها مدمرة بل قاتلة في حالات كالحالة التي تعيشها الكويت.



سمو الشيخ أحمد النواف المحترم، إن سياسة "الصمت الاستراتيجي" التي تنتهجها بدأت تفقدك رصيدك الشعبي، لإنك تركت الباب مواربا للتساؤلات عن الموقف القانوني والدستوري (أضع عشرات الخطوط تحت القانوني والدستوري) للحكومة من الموقف الواضح والمعلن لمجلس القضاء من الأزمة التي نعيش، ماهي الحكمة من صمتكم؟!!



سمو الشيخ أحمد، تأكد تماما أنني لست سياسيا ولن أكون، وما أكتبه هنا أملاه علي ضميري تجاه بلدي للخروج من النفق المظلم الذي نحن فيه. للأسف الشديد، أصبحت "الحالة" الكويتية حديث وسائل اعلام حكومات المنطقة وشعوبها.



سمو الرئيس كل ما أرجوه منك أن تعي جيدا أن المشكلة التي تعصف بالكويت الآن "فنية"، وليست "سياسية"، فلا تترك من لديه صراعات سياسية يعمل على حلّ الجانب الفني وفي "رأسه" هدف سياسي، حتما ستفضي إلى نتائج مدمرة.



ارجوك، لاتعمل صح بطريقة خاطئة لإن هذا الـ"صح" سيؤسس لنهج خاطىء في القادم من الأيام، حينها لن تستطيع معرفة" الصح" وتدفع الكويت الثمن غاليًا.



هذا الاسبوع سيكون حاسما، وأي تاخير، أو مواصلة" الصمت الاستراتيجي" سيفقدك رصيدك الشعبي، أما الرصيد السياسي فهذا يتوقف على ما تقرره من إجراءات للخروج من هذه الأزمة.