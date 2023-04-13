قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ما هو مصير الكوكب عندما تشتعل أوربا؟ وقبل التسرع باستنكار التساؤل والاعتقاد باستحالة الحدث، نذكركم بكم الأحداث الدراماتيكية التى فجرت حروب خاضتها القارة العجوز وخرجت منها مضعضعة، لكن الفارق هذه المرة سيكون مختلف تمام الاختلاف، فنوعية العداءات ونوعية الأسلحة لن تجعل الخسائر هذه المرة مجرد الضعضعة، فالعدو هذه المرة أسد جريح له ثأر مؤجل من عقود يترصد فرصة مناسبة لينتقم ويعيد أمجاد امبراطورية تشظت بفعل فاعل، وقد بدأت تتوالى مسلسلات استفزازه فى البر والبحر والجو،ولا شك أن احداها ستكون الشرارة التى ستفجر الوضع، ويومها لن ينفع الندم سيتم الضغط على كل الأزرار الحمراء وسيكون المبدأ عليا وعلى أعدائى، وسيهدم المعبد على رؤوس الجميع.

والمرء يراوده تساؤلات محيرة كثيرة منها لماذا اختارت أوروبا هذا المسار الانتحاري؟ ولماذا استدرجت لهذا المستنقع بهذه السذاجة؟ وهل شعوبها مستعدة للتضحية بحالة الرفاه التى ينعم بها معظم مجتمعاتها من أجل حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وهل الآله الاعلامية الهادرة التي تجلد روسيا ليل نهار باعتبارها المعتدي الغاشم الظالم البادئ بالحرب هل هذه الآله تقول الحقيقة مجردة؟ ولماذا يصب الامريكيون والبريطانيون الزيت على النار عن بعد بهذه الكثافة؟ وهل يعتقدون بأنهم جغرافيا بمنأى عن نتائج الصراع؟ ولماذا ولماذا؟ وتساؤلات محيرة كثيرة يعجز أعتى المحللون عن ايجاد اجابه شافية لأي منها.

وفى رأيى أن ما يجري الآن هو مجرد معارك محدودة محصورة فى نطاق حدود متنازع عليها بين دولتين جارتين كانتا كيان واحد منذ عهد قريب، ومع ذلك تأثيرهذا النزاع طال الكوكب كله وكل مناحي الحياة فيه غذاء ودواء وكساء وطاقة، فما بالنا لو اندلعت حرب حقيقية شاملة وتوقفت مراكز الانتاج صناعة وزراعة وبحث علمي وتقطعت سلاسل الامداد، ولكن أخطر ما سيحدث هو انتشار الفوضى فى كل أرجاء الكوكب، فبينما ينشر الدب الروسي الدمار فى كل أرجاء القارة ينتهز التنين الصيني الفرصة ويستعيد تايوان، ويغرق الشرق الاوسط وأفريقيا فى مجاعة وفوضى سياسية وأيديولوجية، وبالطبع ستنقض الخلايا النائمة فى شرق أفريقيا ــ والتى كانت أوروبا تتولى كبح جماحها ــ ستنقض على نظم الحكم الهشة هناك وتصبح أفريقيا مرتعا وحاضنة لكل المنظمات الارهابية، وتعود تزدهر صناعة الأفيون فى أفغانستان وباكستان وتنقض طالبان على باكستان ويصبح فى يدها سلاح نووى، وتكمل ايران برنامجها النووي دون ازعاج، وتنفجر اندونيسيا وماليزيا فى صراع عرقي وديني كامن منذ عقود، وبعد أن تفيق أمريكا من هول الصدمة يكون قد تكون حلف جديد مناوئ لها فى ادارة العالم روسيا والصين والهند وايران وكوريا الشمالية وأفغانستان وكل من يضمر العداء للعام سام.

والاعتقاد بسذاجة هذا السيناريو هو السذاجة بعينها، وعلى سبيل المثال لا الحصر من كان يتخيل مجرد تخيل أن تلقي أمريكا قنبلتان ذريتان على هيروشيما وناجازاكى، واذا كانت هذه الهجمات الذرية (وقتها) لم يكن فى الامكان الرد عليها فى حينه. أما اليوم فالرد سيكون فى حينه فوري (ونووي) وليس (ذري)، أي أن الكوكب كله على شفا كارثة ان لم يتدارك هؤلاء الساسة المتهورون الموقف، وعلى الشعوب أن تنتفض ضد هذه الحرب قبل فوات الاوان، وأتمنى أن أنهي تحرير هذا الطرح ولا زال الحال على ماهو عليه ولا نصحو على مشاهد الرقص على تلال خربة.