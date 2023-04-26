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لا زالت أصداء مخرجات مؤتمر جنين الذي عقد قبل شهر رمضان بدعوة من شخصيات سياسية فلسطينية وأكاديميين وممثلي مؤسسات محلية تحت شعار الوحدة الوطنية الشاملة بمشاركة حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية محل جدال في الأوساط الفلسطينية.

ورغم ترحيب حركة فتح بكل المقترحات التي تدفع باتجاه الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام الفلسطيني كما جاء على لسان عضو اللجنة المركزية لفتح، عزام الأحمد، الا أن مقاطعة حماس للمؤتمر جعل الكثيرين يشككون في صدق نوايا حماس في رأب الصدع الفلسطيني.

ويرى عضو مركزية فتح اللواء توفيق للطيراوي أن "حماس لا تحب وجود شريك لها، ولا يحضرون شيئاً لا يتوافق معهم".

وصرح الطيراوي في وقت سابق إن حماس في قطاع غزة نفذت انقلاباً عسكرياً بالسلاح، لكن في الضفة الغربية من الصعب أن يعيدوا ما فعلوه في غزة، فهم يريدون السيطرة على الجامعات والنقابات والاتحادات والبلديات، وعلى كل المؤسسات.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن ارتباطات حماس الخارجية مع حلفائها تجعلها غير مهتمة بالانخراط الجاد في مسار من شأنه أن ينهي الانقسام الفلسطيني الا في حال وجود ضمانات لها بالسيطرة على السلطة في الضفة.

وبحسب سوالمة فان السلطة الفلسطينية وفتح أمام تحدي حقيقي في ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة تعمل على تحجيم دور السلطة ومحاولات حماس المتكررة لتجهيز بيئة مناسب لتنفيذ انقلاب في الضفة مشابه لما حدث صيف العام 2007 في غزة.

وحقيقة الأمر رغم الوساطات العربية التي قادتها مصر ومن ثم الجزائر لتوحيد الجسم السياسي الفلسطيني الا أن عدم وجود شريك حقيقي قادر على تقديم التنازلات التي تطلبها المرحلة حالت دون احراز أي تقدم في هذا الملف، وتنص "وثيقة جنين" على تفعيل القيادة الوطنية السياسية والميدانية الموحدة، وترسيخ مفهوم الوحدة السياسية والجغرافية والشعبية، إضافة إلى إعلان حالة الاشتباك السياسي والنضالي والقانوني مع المشروع العنصري الصهيوني ونظام الأبارتهايد في كل الساحات.

كما تدعو الى ضرورة العمل على ضمان حرية التعبير لكل الفلسطينيين، ووقف كافة أشكال التحريض الإعلامي، والاعتقالات السياسية، كي يطرح السؤال نفسه هل بعد ما بذل من جهود في أكثر من عاصمة عربية لرأب الصدع وتوحيد الرؤى بين فتح وحماس، هل يعي كل طرف في المعادلة الفلسطينية خطورة الوضع الإقليمي الراهن، ويكون قدر المسؤلية لتوحيد الصف الفلسطيني، أم تعطل فصائل غزة من جديد مساعي المصالحة الوطنية الفلسطينية.

