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فرحتي لا توصف مع استصدار العدد الأول من مجلة "أقلام" الثقافية لأحد الزملاء الصحافيين المخضرمين بصيغة bdf، ومتابعتنا التواصل المستمر، وبكل حبّ وتواضع مع الزملاء والأصدقاء الكتّاب الذين بادروا مشكورين في التواصل معنا، وفي إغراقنا بالمواد المختلفة لقاء نشرها في المجلة عربون وفاء ومحبّة من قبلهم، برغم ضيق الوقت في حينها للكثير منهم بسبب مسؤولياتهم وأشغالهم، ورأت النور المجلة أخيراً بعد جهد مضن ومتابعة مستفيضة، وسؤال الأصدقاء الذين واكبوا فرحتنا التي أبهجتنا، ورسمت الحب على شفاهنا، كما أسعدت الكثير من الكتّاب والأحبّة الذين بادروا بالاتصال بنا وأشادوا بهذا المنجز الثقافي المتواضع.



بعد متابعة مستفيضة مع الزملاء الكتّاب الذين أسعدنا باستضافتهم في الاصدار الأول الذي حاولنا أن يشتمل على مقالات ومواد مختلفة على أن تلامس رغبات الجميع، ووقفنا عند كثير منها التي تهم القارئ، وتكوّن جزءاً من شخصيته الثقافية، كما كان لباب سياحة وسفر أهميته الخاصة من بين محتويات المجلة، إضافة إلى ما ينشر فيها من مقالات أدبية وثقافية وفنية متكاملة.



في هذا الباب اجتهدنا على أن يكون أساسياً ومتفرداً ويسلط الضوء ليس على مدن بعينها وحسب، وإنما الوقوف عند حال كثير من الصور التي تُعنى بجانب الاستطلاع المصور، سواء أكان ذلك لجهة الوقوف على موقع أثري أو تاريخي، أو تناول واقع تراث وفلكلور بلد معين، وإرث حضاري ما، ومحاولين تجسد ذلك في الصورة قدر الإمكان وإرفاق ما أمكن منها، تاركون للكلمة أن تأخذ دورها، ونتوسع في رصد حركة إلقاء الضوء على مدينة سياحية، معروفة أو غير ذلك.. الأهم هو تسليط الضوء على ما هو نافع ومفيد للقارئ، فضلاً عن الوقوف على النضج الفني للفنانين التشكيليين، سواء من خلال الحوار، أو النقد بالاعتماد على كتّاب لهم إسهاماتهم في هذا المجال.



الصورة تتكامل أيضاً وتتواصل بالعمل على نشر ما هو مفيد للقارئ، وإن كان ينضوي حول تكرار ما سبق أن نشر لكبار الكتّاب لجهة الفائدة أولاً، ولقيمة المادة المنشورة التي نحاول أن يكون لها المكانة والبهجة، والفرحة للقارئ الذي يتابع ويقرأ ويمحّص ويعيد جزء من ماضي جميل.



في "أقلام" سبق أن ذكرنا أنّ الباب يظل مفتوحاً لكل من يرى في نفسه القدرة على الإنتاج، وتقديم المادة الثقافية التي لها مكانتها، وهذا ما يُبهجنا.



ظلّت المجلة مشرّعة أبوابها لكل من يجدُ في نفسه حبّ العمل الإبداعي والرغبة في تحقيق هدف ما طالما يحلم به.



المجلة دعت الجميع للكتابة فيها لأنها - وقبل كل شيء - هي منكم وإليكم، وليس هناك أي عقبات أو حواجز تقف حجر عثرة ما بين القائمين عليها والراغبين في تجسيد رغباتهم وتفعيل دورهم وإظهار قدراتهم في مختلف صنوف الإبداع، من نصوص أدبية وحوارات، ونقد وسير ذاتية ومدونات، واستطلاعات مصورة، أو الكتابة في مجال المسرح والسينما، وما يعرض على الشاشة الفضية.



إنَّ أبواب أقلام، وطالما نقولها وبكل صدق، مفتوحة لكل من يجد في نفسه الرغبة، ونؤكد عليها. الرغبة الحقيقية تدفع من يحب عمله على الإبداع والتواصل، وهي مبادرة نتمنى أن تحقق للشباب الجدد تخطي حاجز الصمت والخوف معاً في تجاوز مرحلة جديدة، نريدها أن تكون عنوان صدق للنجاح الذي نسعى إليه بصورة دائمة.



"أقلام" تجعلنا أكثر تفاؤلاً مع كل ما يجري أمامنا اليوم، وأظن أنّه من حقنا، ومن أجل رغبتنا أن نفرح بهذا الإنجاز المتواضع الذي أفرحنا، وهو بالتالي مَبعث عشق وهوية لعشّاق الثقافة والإبداع الذين نأمل أن ينفضوا ما بداخلهم، وتأكيد محبّتهم حيال ما يتحفونا به في مجال الكتابة أولاً بعيداً عن المال الذي أجد أنّه يلغي النجاح الذي ننشد، أو الاهتمام به والتركيز عليه، وهذا برأي من أهم انكماش الرغبة لدى الكثير من المهتمين في هذا المجال الذي صار مجرد الدعوة إلى ثقافة المال التي لا يمكن الاعتماد عليها، وتظل تؤكد فشل الرغبة في الإبداع، لأن النجاح في هذا المسعى سيتحقق بعيداً عن الركض عن المال، فالحصاد سيكون مثمراً ـ بالتأكيد ـ في المستقبل .

النجاح يبدأ من حيث تجسيد الرغبة لأجل التغلّب على المال وإن كان يشكّل بالتأكيد عَصب الحياة، ولكن لا يمكن له أن يحقق السعادة بالنسبة للمبدع.. فالسعادة قد تكون مرسومة في نشر موضوع ثقافي معين، كنشر قصة، أو مقالة، أو خاطرة، أو مدونة وسيرة ذاتية، وغير ذلك، وهذا ما يُسعد كثيرون، في حين أن نشر أمثال البعض لا يهم لأن كل ما يهمهم ويعنيهم في الحياة هو السعي نحو الربح والكسب على حساب الإبداع.

المال برأيي يأتي تالياً بعد أن نسعى جادين لتحقيق الرغبة الذاتية، وهذه هي الفرحة الحقيقية التي تفوق الركض خلف المال الذي يسعى إلى اقتنائه من قبل كثير من الموهوبين الجدد، وهذا أهم ما يعنيهم وللأسف؟

