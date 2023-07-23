يقول الله سبحانه وتعالى [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ] (النساء:3).

لا شكّ أنّ الدّين الإسلاميّ شرّع تعدّد الزوجات، وسمح للرّجل بالزّواج من أربع نساء، ووضع لذلك الضوابط والقواعد التي تعمل على حفظ النّسل، وصون العائلة، والحفاظ على الأجيال من الضياع والفساد. لكن هل توافقت رؤية المجتمع مع الرّؤية الدينيّة، أو بشكلٍ آخر هل طبّقت المعادلة الدينيّة في إطار مجتمعيّ؟

إنّ ما شرّعه الإسلام لا يمكن أن يحتمل إلا الصواب؛ لأنّه لم يضع شيئًا إلّا بمعيار تتحقق الحكمة منه سواءً علِمنا أم لم نعلم، ويصبّ في مصالح الفرد والأمّة على السّواء، لكن تعدّد الزوجات كأيّ أمر إلهيّ آخر شابه الكثير من الخطأ في أثناء التطبيق، إلّا أنّ ذلك لا ينفي أنّه وفي حالات كثيرة كان التعدّد منتجًا وثمرة لعائلات جديدة لها فعاليّتها ودورها، إذ لا يمكن أن يكون هذا التشريع مخلًّا إلّا لو ساء تطبيقه لدى البعض.

كما أنّه لا ينبغي للرّجل أن يأخذ قراره في التعدّد إلّا رأى في نفسه الأهليّة الكاملة فلا يصلح التعد لزوج حسّاس لا يتحمّل المشكلات الناتجة ولا يمكنه حلّها، كما لا بدّ أن يكون الرّجل مقتدرًا ماديًا حتّى يعدل ويؤدّي واجبه تجاه زوجاته على أكمل وجه، وأن يكون على قدرٍ من تحمّل المسؤوليّة التي تترتّب على الزواج، فلا يكفي أن يفكّر بنفسه، فهناك عائلة تتأسّس وأولاد لهم الحقّ عليه، كما أنّه لا بدّ أن يتمتّع الرّجل بالقدرة الجنسيّة التي تجعله مؤديًا واجبه لزوجاته.

وهناك حالات تستدعي التعدّد كمرض أو عجز أو وفاة الزوجة أو عدم الاتفاق بينهما، لكنّها ليست شرطًا لقيامه، فيجوز للرّجل أن يعدّد طالما وجدت به الأسباب المهيّئة.

وفي كلّ الأحوال مسألة التعدّد لها من الحديث ما لا ينتهي ومن وجهات النّظر لا يعدّ، والأفضل ضبطها بقواعد وضوابط معيّنة ليهنأ المسلم بما شرّع له الله.