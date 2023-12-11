مهما ارتكب الكيان الصهيوني من جرائم بشعة في حقّ الفلسطينيين العُزَّل قبل النكبة وبعدها، فإن مُحاسبته ومُعاقبته مستحيلة مادام المجتمع الدولي يغضّ النظر عن هذه الجرائم ضدّ الإنسانيَّة. لقد أنشأت الأنظمة الغربيّة الدولة العبرية تكفيراً عن جرائم الكراهية التي عمت أوروبا بحق اليهود، في حين أن نظرائهم المُقيمين على أراضي البلدان العربيّة لم يتعرّضوا لأي تمييز، وعاشوا مع شعوبها بانسجام، حيث كانوا يقيمون في بيوت داخل أماكن خاصة بهم تُدعى (الملّاح)، ويُمارسون تجارتهم ومِهَنهم المُختلفة بكلّ حريّة، وقد برعوا آنذاك في التجارة خصوصاً. واليوم، لكن المُفاوَضات التي تُعوِّل عليها بعض الأنظمة العربيّة لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينيّة المُغتصَبة وإنشاء دولة مُستقلّة للفلسطينيين، لن توصل إلى نتيجة، لأنّ الكيان لا يؤمن أصلاً بالمواثيق ولا يفي بها، والمُفاوَضات الماراتونية من مدريد إلى أوسلو وكمب ديفيد غيرها، كلّها مُفاوضات عبثيّة لم تُجدِ نفعاً.

وقد أدرك الفلسطيني أنّ الحلّ الوحيد لتحرير أرض فلسطين وإنشاء دولة مُستقلّة للفلسطينيّين عاصمتها القدس يتحقق عبر تعزيز المقاومة في جميع أرجاء فلسطين المحتلّة، ولذلك وحَّدت المقاومة صفوفها وكلمتها وانتهجت سياسة المُقاومة المُسلّحة وضمَّت إلى صفوفها مزيداً من المُقاوِمين الذين كانوا بالأمس القريب يؤمنون بما يُسمّى المفاوضات والسلطة الفلسطينية، ورصَّت صفوفها بشكل أربَك الكَيان، خاصّة عندما تلقّى ضرباتٍ موجعةً في كل أرجاء الأراضي المُحتلَّة؛ ضربات لم تَكُن في حسبان الكيان الغاشم الذي باتَ في حيرة من أمره أمام الخسائر الفادحة التي يتكبّدُها في كل مكان من ربوع فلسطين، وصولاً إلى تل أبيب، رغم تشديد العدوّ لحراسته في كلّ المستوطنات والمُدن المُحتلّة.

لقد أربكت المُقاوَمة الفلسطينيّة الكيان الإسرائيليّ، فانهارت أحلامُه وتبخَّرت بِسبب عدم قُدرة "جيشه الذي لا يُقهَر" عن رَصد مُقاوَمَة حماس قبل دخولها إلى قواعده و مُعسكراته المُحصَّنة. هذه الهزيمة الكُبرى للقوات الإسرائيليّة تَلَتْها هزائم أكبر منها، حين قرّرَت إسرائيل شنّ حرب ضدّ حماس، فرغم إبادَتِها الجماعيَّة اليوميّة للشعب الفلسطينيّ الأعزَل في غزة، لا تزال تستقبِل جحافِل من جُنودها قَتلى وجرحى بالمئات.

يستحيل أن تنتَصِر إسرائيل على حماس ولوْ أبادَت شعب غزة بأكملِه، ذلك أنّ المُقاوَمة ثقافَة وعقيدة وفكرة لا يُمكِن السيطرة على قُوّتِها أو كبْح جِماحِها، فحماس مُقاوَمة انبَثقت من صميم الشعب الفلسطينيّ صاحب قضية عادِلة ومَشروعة، ومُقاوَمتُه هي السبيل الوحيد لتحرير أرضَه من المُحتلّ الإسرائيليّ الذي احتلَّها لِما يزيد عن سبعة عُقود.

الأرض فلسطينيّة ليس لإسرائيل فيها شِبْرٌ واحد، أرضٌ مُحتلّة قاوَم الفلسطينيّون منذُ عام 1948 ولا يزالون من أجل تحريرها وإنشاء دولتهم المُستقِلّة الحرة وعاصمتُها القدس.