أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن بلاده "قلِقة إزاء تقاريرَ عن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض". وقال كيربي "إن الفوسفور الأبيض له 'استخدام عسكري مشروع' يتمثل في الإضاءة وإنتاج الدخان لإخفاء التحركات"، وأن أميركا حين تُقدم الفوسفور الأبيض لجيش آخر، فإنها تتوقع أن يستخدم بما "يتفق مع قوانين الصراع المسلح".

بتصريحات مماثلة، يَكذِب كيربي على بُسَطاء العُقول في العالم. فالولايات المتحدة تعرف جَيّداً أنَّ الكيان الإسرائيلي يُحاربُ الشعب الفلسطينيّ الأعزل ولا يُحارب جيْشاً نِظاميّاً، وتُدرِك كلّ الإدراك أنّ إسرائيل تشُنُّ حرباً ضروساً ضدّ الفلسطينيّين العُزّل، يسقط بنتيجتها يوميّاً مِئات القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ وبِضوْء أخضر من البيت الأبيض وإمداد إسرائيل بالأسلحة المُتطورة الفتَّاكة. ورداً على إعلانه "قلق بلاده" نُسائِل كيربي: "أَلَيْست أمريكا مَنْ تمُدّ إسرائيل بهذا السلاح؟ أليسَت من يأمُر الكيان بالقتْل الجماعيّ للشعب الفلسطينيّ في غزّة؟".

بشكل يتنافى مع دعوات الديمُقراطيّة واحترام حقوق الإنسان، أعطت الولايات المتحدة والدول الأوروبيّة إسرائيل الضوء الأخضر من أجل ارتكاب جرائمها ضدّ الشعب الفلسطينيّ الأعزل، بحيث تقوم بِقصف بيوت المدنيّين فوق رؤوسهم بأحدث الأسلحة وأكثرها فتكاً، وقد ألقَت آلاف الأطنان من المُتفجِّرات على قطاع غزّة، فأبادَت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وجَرحَت الآلاف من الأبرياء، كما فتكت بالطواقم الطبيّة وطواقم الإسعاف، ودمَّرت المُستشفيات والمدارس التي تُؤوي الآلاف من النّازحين الهارَبين من هوْل القصف الهمجيّ الإسرائيلي لبيوتِهم، كما قامت بقَتل الجرحى والمرضى في المشافي، بالإضافة إلى الحصار الذي أطبقتهُ على غزة ومنْعِها دُخول الوقود والماء والغِذاء والدّواء إلى المواطنين الأبرياء، كما تقوم بقصف كلّ مَن خرج من بيتِه أوْ من المُستشفى وكلّ من يتحرّك من المواطنين في الشوارع.

إسرائيل تُحارب الشعب الفلسطيني الأعزل قَصداً. فَكُلّما مُنيَت بِخسائر في أرواح جنودها وآلياتِها العسكرية التي تستهدفها كتائب القسام، تقوم بالانتقام من الشعب الفلسطينيّ بتشديد قصفها الوحشيّ وقتلها الجماعي للمواطنين من أطفال ونساء وشيوخ. لأنّ الكيان الإسرائيليّ ومَعه أمريكا لا تعرفان معنىً للأخلاق ولا معنىً للإنسانيّة. فإسرائيل وأمريكا مُجرمتان ضدّ الإنسانيّة، يَجِب مُحاكمتهما أمامَ المحاكم الدولية عن إجرامِهما ضدّ الإنسانيّة.

أُشير إلى أنّ المسؤولين الأميريكيّين والإسرائيليّين قد بدأوا يُناشِدون الوُسطاء لإحياء هُدَن جديدة لِكوْنهم لمْ يُحقِّقوا أيَّ هدفٍ من الأهداف التي سبقَ لهم أنْ صرّحوا بها، فلم يُحرّروا الأسرى ولم يقضوا على حماس، وأمامَ تكبُّد جيش الاحتلال خسائر فادِحة في أرواح جنودِه وعَتاده الحربيّ، اضطرّوا إلى البحث عن مَخرَجٍ من وَحَل غزّة الذي غرقوا فيه.

لقد حذر الكاتب الأميركي توماس فريدمان في "نيويورك تايمز" إسرائيل من الاستمرار في غزوها البري لغزة، مَخافة أن تَغوص في وَحَلها إلى الأبد، وهي وحول يبدو أنها غرقت فيها فعلاً.