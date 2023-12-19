استطاعت المشاهد التي تبثها الفصائل الفلسطينية بمسمياتها المختلفة من إعلام عسكري وإعلام حربي أن تبث الرعب في قلوب الإسرائيليين والمستوطنين، بحيث تعد قوة عمليات القصف ودقة استهداف الآليات الإسرائيلية عاملاً رئيسياً في منع الجيش الإسرائيلي من التقدم في عملياته البرية.

لم يقيض للمشاهد العربي من قبل أن يرى إلا عمليات تفجير مساكن الفلسطينيين وتهجيرهم وقتلهم واحتجازهم وسحلهم، ولم تتوافر مادة مقابلة عن العمليات المضادة التي تستهدف الجيش الإسرائيلي. وسرعان ما أصبحت الشرائط المصورة التي توفرها الفصائل الفسطينية مادة رئيسية في نشرات الأخبار العربية والعالمية، في حين أن استهداف إسرائيل أبراج غزة وعماراتها وتدميرها لم يعد يوفر إثارة كافية لبثه في قنوات التلفزة.

شرائط الفصائل الفلسطينية أوجدت توازن رعب بين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ لم يكن الإسرائيلي، عسكرياً ومدنياً، يتصور أن يشاهد قوات بلاده تستنزف بهذا الشكل. فالوتيرة المعتدلة للخسائر خمس دبابات إسرائيلية على الأقل يومياً، بصرف النظر عن عدد القتلى معلناً أو خفياً، ويفوق بأضعاف ما كانت تشهده المعارك العربية - الإسرائيلية تاريخياً. ذاك الرعب يشكل اللبنة الأساسية التي ستجعل إسرائيل، حكومة وشعباً، تعيد التفكير بكل ما تخطط له وترسمه لنفسها وللمنطقة في المستقبل، فلم تعد تُرى بالقوة التي تروجها عن نفسها ولا عن مناعة قببها الحديدية، ولم يعد الفرد الإسرائيلي يعتقد أنه بمنأى عن أي اعتداء، بل أصبح هو وعدوه سيان، وقد يصاب بذات الأذى الذي يُحدثه لعدوه في أي لحظة.

يعد توازن الرعب هذا من أهم العوامل الحربية النفسية الداعمة للتقدم بالقضية الفلسطينية، والتي سوف تجعل المحتل الإسرائيلي يفكر في حلول طويلة الأمد، لأنه يواجه في الميدان حرب وجود لا حرب حدود، وعليه، فالشرق العربي آخذ بالتغير، وقد تظهر توازنات رعب جديدة مع إسرائيل في المنطقة العربية، وتصبح إسرائيل يوماً ما القوة الأضعف في المنطقة بعد أن يأخذ العرب العبر مما يحدث الآن.