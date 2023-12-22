حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين العزل باتت تكشف عن الأهداف الحقيقية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمتمثل في تهجير الفلسطينيين من أرضهم في ظل قتل الآلاف من الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء، وتدمير كافة نواحي الحياة في قطاع غزة من بنية تحتية ومنشآت خدماتية وحيوية ومدارس ومستشفيات ومباني سكنية، بهدف تحويل القطاع إلى مكان غير قابل للسكن. يترافق ذلك مع استخدام إسرائيل سياسة التجويع والتعطيش كسلاح إضافي ضد الفلسطينيين، من خلال منع إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، والنقص الحاد في الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود اللازم لعمل المستشفيات التي تم استهدافها من قبل الاحتلال وإخراج معظمها عن الخدمة.

يجب العمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار أولاً وقبل كل شيء، وتوفير الحماية للمدنيين، ووقف مجازر الإبادة الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وسرعة تزويد المستشفيات بالوقود والمستلزمات الطبية اللازمة للقيام بواجباتها لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

يتزامن ذلك أيضاً مع انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من اقتحامات يومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال بشكل ممنهج، وتنفيذ حملات اعتقالات واسعة وتعسفية، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني المستمر على حساب أرض دولة فلسطين دون حسيب أو رقيب، وتصاعد إرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.

الوضع في غزة لا يحتمل الانتظار، وعجز مجلس الأمن عن وقف العدوان لم يعد مقبولاً وليس له أي تفسير، في حين أنَّ انسداد الأفق السياسي لا يخلق إلا الأزمات ويؤكد على ضرورة إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ولا بد أن يعمل المجتمع الدولي على تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي حمل عنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، حيث اعتمدته الجمعية بأغلبية ساحقة، وحصل القرار على تأييد 172 دولة، وعارضته 4 دول وهي: (الولايات المتحدة، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو)، وامتنعت 10 دول عن التصويت، ويعيد هذا القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

ويشدد القرار أيضاً على الضرورة الملحة للقيام دون تأخير بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني على أساس حل الدولتين، وضرورة احترام وصـون وحدة كامل الأرض الفلسـطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتلاصقها وسلامتها.

لا بد من استمرار الجهود الدولية وتسخير كل الإمكانيات مع الشركاء في المجتمع الدولي للعمل على وقف إطلاق النار وبشكل عاجل في قطاع غزة، وحماية الفلسطينيين في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي عادل يؤدي إلى إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية كاملة، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.