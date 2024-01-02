نستقبل عاماً جديداً بعد عام الموت، وما زال أهلنا في قطاع غزة تحت وطأة حرب الإبادة والتجويع والعدوان الإسرائيلي الغاشم. وبينما يحتفل العالم بقدوم عام جديد، تزدحم شوارع قطاع غزة بالجثث والدمار والموت والحرمان، ويزدحم جنوب قطاع غزة بالنازحين، ويحرم الفلسطينيون من حقوقهم الإنسانية. فخلال عام 2023، استمرت مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة جراء الظلم التاريخي الذي لحق به جراء تنكر دولة الاحتلال العنصرية لحقوقه ولكافة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

خلال عام 2023، ومع وصول حكومة اليمين الفاشي المتطرفة، تصاعد إرهاب المستعمرين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي، الذي ارتكب فيه الاحتلال، ولا زال، جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري لقرابة مليوني مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء.

قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين يواصلون جرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، من قتل وإعدام ميداني واعتقال، وتسريع وتوسيع جرائم هدم المنازل، والاستيطان الاستعماري، واقتحام واستباحة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتنكيل بالمعتقلين. والعدوان على الشعب الفلسطيني لم يبدأ يوم إعلان الاحتلال الحرب، بل هو متواصل طوال 75 عاماً، وتعد غزة وأهلها جزءاً لا يتجزأ من فلسطين الدولة والشعب، ولا يمكن لمخططات الاحتلال ومؤامرات التهجير أو فصلها أن يتحقق أو يمر على الشعب الفلسطيني.

صمت دول العالم والمنظمات الدولية على مشاركة مرتزقة أجانب في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ومجازر وتهجير قسري أمر غير مقبول، وتتحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية، من خلال دعمها الاحتلال، واستخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لقطع الطريق على المجلس والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتهم لوقف العدوان وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، ووقف الكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

ما أصعبك من ظروف قاسية حرمت أبناء شعبنا من أوطانهم، وأن يكونوا مع أهلهم وأحبابهم، وتمضي الأيام والسنوات نرى فيها صعاباً وتحديات، وما شاهدناه العام الماضي من مأساة لا يمكن أن نستوعبها، ولكنها برغم الجرح النازف دماً سوف تمضي ولا يمكن أن تكون الحرب إلى الأبد، ولكن علينا أن نراجع كل المواقف، ونعي تماماً الدرس الحقيقي، وهو أن لا نظلم أحداً ولا نكون سبباً في حزنه وأن تقف حروبنا أولاً ضد بعضنا البعض في أمور لا قيمة لها.

لا يمكن أن نقول القادم سيكون الأفضل، ولكن إذا ما تصارحنا مع أنفسنا، ووضعنا يدنا على الخلل، وتصالحنا، بكل تأكيد سوف تتمكن السفينة من الوصول إلى شاطئ الأمان.

الحقيقة صعبة، وجرحنا في الكف، وليس هنا موقع للعتاب، ولكن ما يجب إدراكه قبل فوات الأوان أنه يجب علينا الحفاظ على ما تبقى من كرامة، وصون الوحدة، والحفاظ على الحقوق وحماية أنفسنا.

نسأل الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وطمأنينة على شعبنا الفلسطيني، وقد زال العدوان والحصار والاحتلال وتحقق النصر.