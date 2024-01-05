قطاع غزة يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة للعالم أجمع. أطفال رضع من دون حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، وأطفال يبحثون عن لقمة عيش في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور. 90 يوماً من التجويع لغرض القتل، حتى رغيف الخبز قصفته حكومة التطرف والإرهاب بصواريخ الحقد والانتقام والكراهية والعنصرية.

أهلنا في غزة أصبحت معاناتهم لا يمكن أن يستوعبها عقل بشري، في ظل استمرار القمع والحصار والعدوان من قبل جيش الاحتلال وبأساليب متنوعة ومختلفة، حيث أصبحت معاناة السكان مضاعفة. الأطفال ضعفت قوتهم، ولم يعودوا يحتملون مواجهة العطش والجوع، وأغلب الناس لم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام.

التجويع حرب وسلاح إسرائيلي يستخدمه جيش الاحتلال في غزة حيث يمنع ويحد المنظمات الدولية من إيصال الطعام، ويمنع السكان من الوصول له حيث تم نفاذ السلع من الأسواق ولم يعد متوفراً أي من المواد الغذائية الضرورية لاستمرار الإنسان على قيد الحياة. فالاحتلال مجرم بتهمة التجويع، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال المواد الغذائية، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8 بالمئة من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر إسرائيل على عدم التمادي بذلك.

وفي الوقت نفسه، تواصل حكومة التطرف حربها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، حيث جرائم الاحتلال المتواصلة من اجتياح المخيمات والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية فيها، وقتل واعتقال الشبان، كل ذلك يأتي في ظل استمرار التحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه.

لن ينتصر الاحتلال الهمجي على إرادة الشعب الفلسطيني المناضل الذي يطالب بحقوقه في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، فالقتل اليومي البشع هو من باب الفشل، واليوم تقف دولة الاحتلال مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة على القانون، بعد أن أصبحت غير قادرة على مواجهة الضغوط الدولية وتواصل مخططاتها للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وتحاول إحباط آماله وطموحاته وتدمير الكيانية والهوية وحق تقرير المصير من خلال التشريد والاحتلال والحكم العسكري والاستعمار الاستيطاني، ومنع عودة اللاجئين، ورغم كل ذلك فشلت كل الفشل في طمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

حكومة التطرف القمعية الفاشية تقوم مرة أخرى بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا، واستيطانها غير الشرعي. ومشاريع الاحتلال وكل مؤامراته لا يمكن أن تتحقق بعيداً عن الشعب الفلسطيني، وأي حلول تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني سيكون مصيرها الفشل، والشرق الأوسط الجديد والسلام الذي أرادته حكومة الاحتلال وتسعى إلى فرضه بالقوة مصيره الفشل.

الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً مرابطاً في أرضه، ولا يمكن أن ينتزع حقوقه أي من كان، وسوف تفشل كل خيارات الاحتلال المزعومة، ولا يمكن لها أن تتمكن من فصل غزة عن الضفة الغربية، وتجويع الأطفال الرضع جريمة قتل، والقتل في نور شمس والهدم في بيت دجن أيضاً جريمة، وسجل الإجرام أصبح طويلاً، ولا بد، وبشكل عاجل، من تدخل الأمم المتحدة والعمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ووقف الحرب فوراً.