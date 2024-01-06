الحرب على الشعب الفلسطيني تدخل شهرها الثالث وسط استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها عصابات الاحتلال بحقه. وتواصل القوة القائمة بالاحتلال ارتكاب الإبادة الجماعية ضد هذا الشعب، خاصة في قطاع غزة. واللغة الوحيدة التي تتحدث بها إسرائيل هي العنف، سواء من خلال المذبحة الجماعية في غزة أو القتل بدم بارد في الضفة الغربية.

المجازر البشعة أدت الى استشهاد 22,313 فلسطينياً حتى الآن، من بينهم ما لا يقل عن 9,100 طفل و6,500 امرأة، وإصابة أكثر من 57 ألفاً، جراء القصف المتعمد والعشوائي الذي تواصل إسرائيل شنه على الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين والمستشفيات والمساجد والكنائس، ومدارس الأونروا ومرافقها التي تؤوي العائلات النازحة، حيث استشهد فيها 315 نازحاً وسقط أكثر من 1,148 جريحاً جراء القنابل والصواريخ الإسرائيلية، إضافة إلى ما لا يقل عن 7000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في عداد المفقودين، الذين يُفترض أنهم استُشهدوا تحت الأنقاض.

وبعد أن تم تدمير القطاع الصحي بشكل كامل، تتواصل الهجمات الإسرائيلية بحق المجتمع الإنساني، حيث استهدف جيش الاحتلال الهمجي مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مدنيين من بينهم طفل حديث الولادة، واستشهاد 142 موظفاً فلسطينياً في الأونروا، إضافة إلى 326 طبيباً وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأكثر من 100 صحفي وإعلامي فلسطيني، في الغارات الإسرائيلية، حتى الآن.

وفي شكل آخر للصراع، وضمن عقلية الانتقام الإسرائيلية وبشكل لا يمكن وصفه على الإطلاق، تحدثت التقارير الصادمة بشأن عمليات اختطاف جنود الاحتلال الإسرائيلي أطفالاً ورضعاً فلسطينيين، إضافة الى اختطاف آلاف الفلسطينيين، معظمهم من الذكور، الصغار والكبار، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظروف مهينة وسيئة، قبل اقتيادهم إلى أماكن مجهولة.

تتواصل مختلف أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني حيث تمارس حكومة التطرف القمعية حربها في الضفة الغربية، وتستمر هجمات قوات الاحتلال في جميع المدن الرئيسة، مما ادى إلى استشهاد ما لا يقل عن 324 فلسطينياً، من بينهم 83 طفلاً، في هجمات في جميع أنحاء الضفة الغربية، وإصابة أكثر من 3,800 آخرين، ما رفع عدد الضحايا في الضفة الغربية إلى 524 فلسطينياً على يد الجنود والمستعمرين الإسرائيليين في عام 2023.

وتواصل سلطات الاحتلال تصعيد حكمها العسكري وإحكام قبضتها الحديدية، حيث تم اعتقال آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ووصل عدد الذين تم اعتقالهم إلى أكثر من 4,700 فلسطيني، من بينهم 40 صحفياً، فضلاً عن سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي الذي أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال الفترة نفسها، إلى جانب مواصلة إسرائيل فرض قيود صارمة على التنقل في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإغلاق جميع مداخل القرى والبلدات الفلسطينية، ومحاصرة جميع السكان.

تسعون يوماً من الإجرام المتواصل والقصف المركز للمنازل والمباني السكنية فوق رؤوس أصحابها في شكل فاق كل التصورات، حيث يمارس جيش الاحتلال، وبتعليمات من حكومة التطرف الفاشية، تنفيذ أبشع أنواع الجرائم. فما يجري في قطاع غزة لم يشهد له التاريخ مثيلاً على مستوى فظاعة ما خلفه الاحتلال، والأرقام تتحدث عن نفسها، وواقع غزة المرير لا يمكن وصفه، ومعاناة الناس أصبحت كارثيَّة.