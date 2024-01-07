رغم المصائب التي يصعب وصف لبشاعتها وشدتها ووحشيتها، ورغم كل الكوارث التي صُبَّت على رأس المرأة الفلسطينية صبًّا من كل جهات انتمائها الاجتماعي، إذ هي الأم التي تثكل بابنها والأخت التي ترُزأ بأخيها والبنت التي تيتَّم عند ضياع أبيها والزوجة التي ترمل عند فقدها زوجها؛ رغم كل هذه الألوان من المآسي التي حلَّت بساحة حياة المرأة الفلسطينية منذ النكبة في العام 1948 إلى اليوم، فإن المزيد في انتظارها متمثلاً بنكبة أهل قطاع غزة منذ أربعة أشهر، غير أنَّ المرأة الفلسطينية صامدة بوجهها بكل عزيمة وثبات، وبكل حلم وأناة، وهي تواجه وحشية جيش الاحتلال وقوة صواريخه بشجاعة الأب والإبن والأخ والزوج في جبهات القتال مع المحتل، هذا المحتل الذي اعترف بفشله في تحقيق أهدافه التي كان يتوخى تحقيقها من الحرب ضد قطاع غزة، رغم مضي تلك الأشهر الثلاث على القتال الضاري بينه وبين كتائب القسام الباسلة، والتي تمثل الجناح العسكري لحركة حماس.

لقد وفرت حماس من الرجال البسلاء لأولئك النساء فرصة كبيرة ستفضي إلى تحقيق الإنتصار المؤزر بسواعد استمرارية المقاومة في التصدي لجيش الاحتلال، الذي اعترف وزير دفاعه بعدم قدرته، رغم جهوده وطاقته القتالية العالية والفتاكة في القتل والتدمير والتخريب والهدم والحرق والتفجير والتهجير، على تحقيق أيٍّ من الأهداف الإسرائيلية المرسومة من قبل القيادتين الإسرائيليتين السياسية والعسكرية ومن ورائهما أميركا وأوروبا الغربية.

هذا يعني من بين ما يعنيه أنَّ بوصلة المعركة بدأت تشير إلى بوادر نصر فلسطيني على قوى الاحتلال والاستكبار تلوح في أفق الصراع بين المقاومة الإسلامية والمحتل ومن يحالفه، وذلك عبر صبر رجال المقاومة الشريفة وصلابة مواجهتها للجيش الإسرائيلي، رغم تفوقه عليها بالعدة والعدد، إلا بعزيمة وإصرار رجال المقاومة الفلسطينية، الذين يمثلون الحق. حق الشعوب في الدفاع عن أوطانها واسترجاع الأراضي الوطنية المحتلة والمغتصبة من قبل الظالمين.

لكن حين تبحث عن مصدر إكسير الحياة الذي يتغذَّى عليه محور المقاومة الإسلامية الفلسطينية، وكذلك عن نبض الروح التي تقاوم الخوف والانهزامية وتتدرع به ضد الإحباط وتتستر به ضد اليأس المتأتيان من الحزن من نتائج الحرب المؤلمة التي تخطى بسببها عدد الشهداء 22 ألف شهيد وعدد المصابين 57 ألف مصاب، عداك عن النازحين الكثر وتخطوا المليون نازح، والبنى السكنية والتحتية التي تم تدميرها تدميراً شبه كامل، تجد أن مصدر عزيمة رجال المقاومة وثباتهم جسديًّا ونفسيًّا بوجه جيش الاحتلال هو، وكما قالت العرب، مبدأ أن وراء كل رجل عظيم إمرأة عظيمة في كل ميادين الحياة، ومنها الحرب، وهي المرأة الفلسطينية في حرب غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، وذلك بصبرها على المكاره واحتسابها للخسائر، خسائر الأحبة، رغم فظاعتها وجسامتها. فالرجل عندما يصمد في جبهات الكفاح والنضال بعزيمة لا تعرف الكلل ولا يتسرب إليها الملل مثل رجال المقاومة الإسلامية الفلسطينية، لا بد أنَّ تكون خلفه امرأة عظيمة تتحلى مثله بالشجاعة وتقوِّي عزيمته وتشد من ازره على مواجهة المكاره والصبر على نزول المصائب.

هذه المراة العظيمة مثلتها بأروع صورة وأجمل سيناريو وأزهى منظر خلاب للأذواق والعقول أم وأخت الشهيد الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والذي اغتالته الأيادي الصهيونية الآثمة في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

في موقفهما الذي لم يلن، رغم فداحة التضحية بالنسبة إلى الأم المثكولة بفلذَّة كبدها ونور عينها ابنها العزيز، وقساوة الخسارة، خسارة الأخت، التي تشيم في وجود أخيها الأمان والأمن في ظل الظروف الصعبة كالتي يمر بها قطاع غزة، فالأخ تقول عنه العرب "خيمة على أُمه وأخواته" في جميع الأحوال والظروف يحتمين به... لكن ما أروع شموخ هذه الأم وصمودها، وما أجمل ثبات هذه الأخت الراسخ في أديم أرض التضحية والفداء، رغم الألم الذي يعصر القلب والكآبة الحادة التي تهشم صلابة عظام النفس.

كلامهما يشير إلى الروح الثوروية الخلاّقة التي تنطوي عليها الواحدة منهما، فلا دموع ولا عويل ولا رنين ولا جزع ولا أسف ترى وتقرأ في عيني كل واحدة منهما أروع آيات الصبر المنيع وتسمع منهما أقوى كلمات الإحساس الثوروي والتحدي المقاوم أو تقرأ ذلك في الصحف وجميع وسائل الإعلام المختلفة العالمية والإقليمية نقلاً عنهما.

فقد قالت السيدة عائشة، والدة العاروري، إن ابنها كان يتمنى الشهادة وقد نالها. وتروي عن ابنها الذي لم تره منذ عشرين عاماً تعلقه بالشهادة ولم تثنه عن ذلك بل تتحدث عن هدفه بغاية القبول والفرح والسرور وانتظارها الوقت الذي يزفُّون لها فيه خبر أن ابنها قد نال الشهادة التي عشقها والتي تجعله مصدر فخر واعتزاز لها وللفسطينيين جميعاً أن بينهم رجال يعشقون الشهادة من أجل الوطن السليب ومن أجل عودة أهله المشردين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير الشعب الفلسطيني مصيره بيده لا بيد محتل غاصب لأرض وطنه، ولا بيد مستعمر طامع بخيرات هذا الوطن.

وأكدت الوالدة (81 عاماً) التي ظهرت في فيديو صابرة ومتماسكة أن ابنها كان يردد دائماً أن أصحابه ورفاقه استشهدوا، وهو يرغب في نيل الشهادة أيضاً. أم تروي هذا عن ابنها بجلد لم تغلبها دموع عينيها فتنهار باكية وتتحسر عليه جازعة وإنما قبلت شهادة ابنها بكل رحابة صدر عند الفرح والحبور وهذا أيضاً من صفات وشيم العناد الثورويو وقلما تجد إمرأة تتحلى به غير المرأة العربية الشجاعة.

كما أن شقيقة العاروري قالت إن "اغتياله لن يكسر المقاومة، وهذا دليل فشل الاحتلال"، وهو دليل في ذات الوقت على أن الروح، روح التحدي الكفاحي التي تضطرم في هذه المرأة، هي روح ثوروية عالية الهمَّة.