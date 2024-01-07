تواجه دولة الاحتلال تداعيات الحرب التي تركت آثارها الواضحة على واقع المجتمع الإسرائيلي بتناقضاته السياسية ومواقفه المتبانية لمواجهة ضغط داخلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة، ممثلاً في خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب.

تواصل حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو المضي قدماً في أجندتها الانتقامية وحربها الشرسة، بينما يتصاعد الانقسام الداخلي في الرأي العام الإسرائيلي، وتتواصل المظاهرات التي بدأت ترفع شعاراً يقضي بتنحية نتنتياهو وحكومته، في الوقت الذي تقوم الجهات الأمنية بتقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منهم ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم.

واستدعت دولة الاحتلال عشية الهجوم على غزة أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب، بالإضافة إلى استئجار عدد من المرتزقة للعمل بعقود مؤقتة من بعض دول العالم وفقاً لما تناقلته وكالات الأنباء العالمية، وتدفع أكثر من 1.3 مليار دولار كرواتب لهولاء الجنود، بالإضافة إلى نصف مليار دولار مكافآت، مما يرتد سلباً على اقتصاد دولة الاحتلال التي بدأت بالاقتراض نتيجة الحرب.

تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة بعد أن تم استدعاء الاحتياط، فالقوة العاملة في إسرائيل 80 بالمئة منها ضمن قوات الاحتياط، ومنذ بدء العدوان وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، تأثر اقتصادها، وهناك قطاعات أساسية تضررت بشكل كبير، حتى إن إسرائيل حاولت جلب عمالة من الخارج، لكنها وجدت أنها ستدفع رواتب مرتفعة، بالإضافة الى الآثار التي ترتبت عن تراجع قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والسياحة، وحتى المطارات المدنية والمؤسسات الإدارية، أصبحت تعمل بنصف قوتها.

وتقدر خسائر الاقتصاد أسبوعياً بحوالى 600 مليون دولار، والحرب في غزة مستمرة وطويلة على ما يبدو لفشل جيش الاحتلال في تحقيق هدفه حتى الآن بالقضاء على المقاومة الفلسطينية وإعادة الرهائن، وفقاً لما أعلنته دولة الاحتلال وتحاول تسويقه للمجتمع الدولي بأنها تدافع عن النفس، بينما هي في حقيقة الأمر تدفع بجيشها نحو تنفيذ مهام الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ويتم ارتكاب جرائم حرب دولية، وفي محصلة الأمر لا يمكنها في النهاية الإفلات من العقاب أمام حجم جرائمها المركبة التي يتم تنفيذها.

وتدفع دولة الاحتلال بشكل اعتيادي خمسة مليارات شيكل (نحو 1.25 مليار دولار) شهرياً رواتب لقوات الاحتياط، وهذا عبء آخر عليها، ويستهلك جيش الاحتلال كل أسبوع في هذه الحرب معدات وأسلحة وذخائر بأكثر من مليار دولار، وأقلّ مدرعة تعمل في الجيش الإسرائيلي يتجاوز ثمنها نصف مليون دولار، وهناك دبابات يتجاوز سعرها خمسة ملايين دولار، والصواريخ التي تقصف بها غزة يتجاوز سعر الواحد منها 250 ألف دولار. أضف إلى ذلك أنَ الطائرة التي تقصف تكون تكلفة طيرانها في المرة الواحدة حوالى 50 ألف دولار، بالإضافة إلى تكاليف صواريخ القبة الحديدية، حيث يتجاوز ثمن الصاروخ الواحد 50 ألف دولار، وهي مخصصة لصد الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية بشكل متواصل على إسرائيل.

من الواضح أن التكلفة الاقتصادية باهظة على دولة الاحتلال، بالرغم من تقديم الدعم الأميركي الكامل وتغطية إدارة الرئيس جو بايدن نفقات الحرب، إلا أنَّ دولة الاحتلال سوف تتعرض لكارثة اقتصادية إذا امتدت الحرب لشهور أو اتسع نطاقها.

المظاهرات ضد الحرب تتواصل، ويشارك فيها ذوو الأسرى الإسرائيليين، والدعوات لمحاكمة رئيس وزراء حكومة التطرف بدأت تعلو، بالإضافة إلى مطالبته بالاستقالة والتنحي عن الحياة السياسية.