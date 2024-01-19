شنت أمريكا حرباً ضروساً على النظام العراقي بذريعة وبِكِذْبةِ توفُّر العراق على ما أسمتْه أميركا "أسلحة الدمار الشامل"، الذي لا وُجود له على أرض الواقع. وكوَّنت وألّفتْ حِلفاً من أكثر من ثلاثين دولةً، ومن بينها مُعظم الدول العربية التي تتبع دائماً أميركا في سياساتها التخريبية والتدميرية، وارتكبت جريمة شنيعة أحلقت دماراً ما بعدَه دمار بالعراق، وأبادتْ الشعب العراقي البريء. بعد الحرب الأولى وتدمير البنية التحتية للبلد وقتل الأبرياء، قامت أميركا بجريمة فظيعة هي قتْل الملايين من الأطفال العراقيين من خلال ما أسمته "النفط مقابل الغذاء"، وبعد مرور عشر سنوات على الحرب الأولى، شنت أميركا على العراق حرباً مهولة عام 2003 قُتِل فيها الكثير من العراقيين أو عُذِّبوا في سجون رهيبة (سجن أبو غريب نموذجاً)، ودُمِّرَ ما تبقّى من العراق، وأُلقيَ القبض على الرئيس صدام حسين وحُكِمَ عليه بالإعدام ظُلْماً وعُدواناً، ولا زالت الفوضى التي صنعتْها أميركا سارية المفعول إلى اليوم... الفوضى الخلّاقة، كما سمّتْها أميركا!

لا تعرف أميركا في تاريخها إلّا التدمير وقتْل البشر، منذ الإبادة الجماعية للسكان الأصليين أو الهنود الحمر بالملايين إلى اليوم.

السياسة الخارجية الأميركية لم ولن تتغيّر، فهي تسعى وراء مصالحها ولو كلّف ذلك إبادة شعوب العالم. جرائمُها عبر التاريخ معلومة لدى الجميع، من إبادة الهنود الحُمر (48 مليوناً) على أقل تقدير ليعيش مليونين من الشعب الأميركي، إلى حرب فيتنام التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الفيتناميين الأبرياء (نمل أبيض)، وقبل ذلك إبادة الأفارقة بطريقة وحشية ذبحاً بالسكاكين وبالرصاص، ولا يستثني جنود أميركا أطفالاً ولا نساء ولا شيوخاً. كم قتلت أميركا في أفغانستان؟ آلاف الأفغان ذهبوا ضحايا الهمجية الأميركية، وصولاً إلى العراق التي دمّرتْها عن آخرها... إلخ.

لا يمكن إحصاء جرائم الأميركان في حقّ الإنسانية، فهم لا يُبالون بالأرواح البشرية التي تُزهق.