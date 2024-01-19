تصدر الإدارة الأميركية بين فينة وأخرى تصريحات واهية وأحياناً غوغائية، مفادها أنها تتعامل مع مجريات الأحداث لئلا تتوسع ساحة الصراع في المنطقة، وتظل محصورة بين إسرائيل وحماس. وفي الواقع مصالحها الاستراتيجية هي التي تدفعها إلى مثل هذه المواقف المريبة من الاعتداءات المتكررة على القوى الكوردية المتحالفة معها في المنطقة، من قبل تركيا وإيران وأذرعهما، وبهذا التلاعب السياسي تحافظ على مصالحها التي لم تتعرض حتى اليوم إلى الخطر.

السكوت المريب على التجاوزات التركية والإيرانية ترجح أن أمريكا والدول المتحالفة معها تعمل وفق استراتيجية بعيدة المدى قوامها تغيير خريطة المنطقة، وهي استراتيجية تدركها أنظمة الدول المعنية، وهو ما يدفع بها إلى مجابهتها ومحاربة الدول الداعمة لها، ومن بينها روسيا ذاتها. وكل الأطراف تفضل التغاضي عن هذه الاستراتيجية المثارة من قبل قوى وإعلام غير رسمي مشكوك في مصادرها، والتغيير حتما سيطال تركيا وإيران وبعض الدول الأخرى في المنطقة والتي تحتل جغرافيات الشعب الكوردي وشعوب أخرى.

المنطقة في شبه حرب شاملة، معظم جبهاتها ملتهب على مدار السنة، وتركيا وأدواتها، مثل إيران وأذرعها، في صراع مستمر مع أميركا ودول التحالف، بالرغم من ذلك، جميع ردودها على هجماتهم تنحصر في هذا التكتيك العسكري السياسي الباهت، تحت منطق الاستراتيجية البعيدة المدى، إلى درجة أصبح المحللون السياسيون يقيمون أميركا ليس كإمبراطورية أو كقطب وحيد، في حين أن الدول التي كانت تتبعها كتركيا وبعض دول الشرق الأوسط، أصبحت في مرحلة التراجع، خصوصاً أن الإدارات الأميركية الأخيرة رجحت استراتيجية الخسارات المادية في حالة الرد على الفوائد المعنوية والعسكرية والسياسية.

على خلفية مواقفها من تركيا التي لا تتوانى عن إرسال رسائل تهديد متتالية، تقابل بتصريحات باهتة تعكس هذه الحقيقة، لو درسنا أميركا كدولة ذات نظام إمبريالي تهمها موازين الربح والخسارة المادية قبل أي شيء أخر، وجميع حروبها وتحالفاتها في العقدين الأخيرين تندرج ضمن هذه الجدلية، سيظهر أنها إما تغير من الإستراتيجية التي بنيت عليها الإمبراطورية بعد الحرب الباردة، أو لم يعد يهمها الهيمنة العسكرية بقدر ما تهمها أرباح شركاتها الرأسمالية، بحيث تسود وتقف في وجه تمادي الصين الاقتصادي المتسارع، وتمنع عنها الاعتداءات الخارجية، وهي إشكالية دفعتها لترجيح استخدام العاملين الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي على العسكري - الاقتصادي كما كانت تفعل سابقاً، وبدأت تطبق أسلوب إيران في ردودها على الاعتداءات الخارجية على الرد العسكري الشامل كما تم في العراق، بالرغم من معرفتها التامة أن الردود الرخوة لن تنفع مع تركيا ولا مع إيران ولا مع أدواتهما، إذ مهما تفاقم الصراع لا يملكون ما يخسرونه، حيث البنية التحتية مدمرة أصلاً، والإنسان لا قيمة له، والأسلحة لا يدفعون ثمنها، والمعيشة في الحضيض في حالتي السلم والحرب، والثقافة التي تروج جلها تحرض أن أميركا هي السبب في الواقع المزري، وأن الإسلام هو الحل.

المفاهيم الموبوءة ذاتها، كالتي تروجها إيران بين أدواتها، ينشرها حزب العدالة والتنمية بين الشعب التركي وتلقنها حكومة رجب طيب أردوغان لأدواتها في المنطقة. وبالرغم من الرابط الاستراتيجي ما بينها وبين أميركا وإسرائيل، وغاياتها متعددة وجلها معروفة وعلى رأسهم عدم السماح للكورد بالحصول على حريتهم، وعليه تركيا وإيران يستخدمان نفس التكتيك العنصري ضد الكورد، مع بعض التباين في الأساليب، فكثيراً ما تعتمد تركيا على قوتها الذاتية في اعتداءاتها الهمجية على غربي كوردستان، المنطقة التي تعرف بأنها محمية أميركية وحيث قواعدها العسكرية، إلى درجة أن القصف التركي طال حدود قواعدها في المنطقة، الأسلوب الذي تتبناه إيران ضد جنوب كوردستان بين فينة وأخرى.

وليس غريباً أن تكون الردود الأميركية على تركيا وأدواتها أضحل من ردودها على أدوات إيران، وتحصر الأولى في بعض التصريحات الضبابية الواهنة لأن مصالحها في المنطقة الكوردية حتى اللحظة لا تتعرض إلى ضرر مباشر، وتركيا من جانبها تحافظ على هذه المسافة، مثلما تفعل إيران معها ومع إسرائيل، للحفاظ على الرابط الإستراتيجي في حلف الناتو، وحيث أكثر من ثلثي أسلحتها وقطع غيارها تأتي من المصانع الأميركية، وتحالفها مع روسيا و18 مؤتمراً ما بينها وبين روسيا وإيران لم يكن سوى لغايتين: العمل معاً لضرب الصعود الكوردي وقطع العلاقة بينها وبين دول التحالف، والضغط على أميركا للخروج من المنطقة الكوردية التي تطمح تركيا لاحتلالها، وعملية قصف هولير من قبل أئمة ولاية الفقيه واضحة، فالصواريخ التي أطلقت من إيران على عاصمة إقليم جنوب كوردستان كانت قادرة على أن تصل إلى إسرائيل لو كانت إيران جدية في محاربة إسرائيل ودعم حماس، أي عملياً لا غاية للدولتين من هجومهما على أميركا إلا قطع التحالف الكوردي الأميركي، أي تغيير مسار مصالح أميركا المتقاطعة حالياً مع المصالح الكوردية.

من شبه المؤكد أن إدارة أردوغان لا تقدم على أي اعتداء عسكري على غرب كوردستان من دون أن تكون قد أخبرت البنتاغون بها مسبقاً، لتحصل على التغاضي، علماً أن خبراء أميركا الاستراتيجيين يدركون أن الأمن الأميركي والأوروبي الداخلي قبل الخارجي سيتأذى في المدى البعيد، وأن الضعف الكوردي في المنطقة ستكون تبعاته كارثية على الأمن الأميركي والأوروبي والإسرائيلي، لأنها باعتداءاتها تسهل عودة ظهور خلايا داعش، وستتمادى الأدوات الإيرانية التي ستزيد من الخطورة على أمنهم الداخلي مثلما ستتعرض حدود إسرائيل إلى الخطر المباشر، الإشكالية التي دفعت بأميركا قبل عقد من الزمن إلى التحالف مع القوات الكوردية للقضاء على داعش، ليس حباً بالكورد بقدر ما كانت مصلحتهم تتقاطع مع المصلحة الكوردية، الجدلية التي لا تتمكن القوى الكوردية من الإفادة منها بالشكل المطلوب، وتقدم من التضحيات والخدمات أكثر بكثير مما تحصل عليه في المقابل. هذه القضية يجب أن يعاد النظر فيها وتدرس بشكل أعمق داخلياً ومع دول التحالف، وعلى رأسها أميركا، وأن تدرك أن زوال القوى الكوردية، ونهاية الإدارتين الغربية والجنوبية الكوردستانية، تعني نهاية العديد من الملفات الأميركية والإسرائيلية، وفي مقدمتها ملف أمنهما الداخلي والخارجي، ولا شك في أن استراتيجييهم يدركونها، مع ذلك يتوجب على الحراك الكوردي تذكيرهم بها كلما سمحت لهم الفرص، فالإستراتيجية الأميركية الحديثة البعيدة المدى لن تجدي في استخدام القوة الرخوة مع دول المحتلة لكوردستان بقدر ما ستحد من تجاوزاتهم القوة الصارمة.