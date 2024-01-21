قبل بضعة أيام، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وبدا واضِحاً أنّ غَرضَ بلينكن من اللِقاء مُناقشة مسؤولية السلطة الفلسطينية في إجراء الإصلاحات اللازمة وتحسين طريقة الحكم. تلك هي وجهة نظر واشنطن، المُعلَنَة، التي ترى أنَّ عباس يحتاج إلى إجراء إصلاحات في الهياكل الحكومية الفلسطينية استعداداً لحكم قطاع غزة بعد الحرب.

إقرأ أيضاً: ماذا ينتظر خامنئي؟

أشير في هذا الصّدد إلى أنَّ الفلسطينيّين قد جرَّبوا ما يسُمّى "المفاوضات" مع الكيان الإسرائيلي، والتي انتهت باتفاقيّة أوسلو، التي لم تحترم إسرائيل بنودَها، وأهمّها إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وكل ما تحقَّق خلال عقدين من الزمان من لِقاءات مَكوكية بين الطرفين هو، فقط، إنشاء المزيد من المستوطنات الصهيونية وبناء العديد من الطرق الالتفافية فضلاً عن جدار التمييز العنصري، مِمّا نتج عنهُ اِلْتِهام مُعظم الأراضي الفلسطينية التي يتِمّ التفاوُض عليها، وهي الأراضي التي احتلّتها إسرائيل عام 1967، أي ما يُقارب 25 بالمئة من الأراضي التاريخيّة لفلسطين التي يأمُل "المُفاوِضون" إنشاءَ دولتِهم عليها. وقد لزِمَت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الصَّمْت إزاء ما يحدُثُ من انتهاكات إسرائيلية لاتِّفاقية أوسلو.

ما زاد الطين بلّا هو ما يُسمّى "اتفاقية ابراهم"، التي قوَّت شوْكة إسرائيل وشجّعَتها على التّمادي في عدوانِها على الشعب الفلسطينيّ. وقد أدرك الشعب الفلسطينيّ من خلال هذه الاتّفاقيّة أنّ العرب قد تخلّوْا عن القضية الفلسطينيّة، وأدرَكَ أن الحلّ الوحيد لقضيتهم المشروعة هو تقويّة المُقاومة المُسلّحة، فقامت فصائل المُقاومة بالتنسيق بينها في الضفة والقطاع والقدس، وقامَ رِجالُها المُقاومون الأحرار البواسل بتلقين الكيان الصهيوني دروساً لم ولن ينساه أبداً في جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية.

إقرأ أيضاً: الرأس وليس أذرع الأخطبوط

تأكَّدت إسرائيل من عدم قدرتِها على الانتصار على "حركة المُقاومة"، خصوصاً بعد تكبُّد جيْشِها خسائر فادِحة في الأرواح والعتاد في قطاع غزّة، بالرغم من تدميرِها القطاع وقتل وجرحٍ آلاف المواطنين الأبرياء العُزّل. وقد انْتاب إسرائيل الخوف والهَلَع الشديد، مِن إمكانية بقاء "حركة المُقاوَمة" قويّةً بعد نهاية الحرب على غزة، والتي تُهَدِّد وُجود "الدولة اليهوديّة" في فلسطين.

في ظلِّ ما وَقع ولا يزال في غزّة من قتلٍ وجرح للشعب الفلسطينيّ بالآلاف المُؤَلَّفة من المُواطنين الآمنين العُزَّل الأبرياء، أغلبيتُهم من الأطفال والنساء والشيوخ، والتنْكيل بهم بِشتّى الطُّرق، وحرمان الشعب من الغذاء والماء والوقود والأدويّة، ومنع الأطقم الطبيّة من أداء مَهامِّها وقتل العديد من أفرادها وأسْر المواطنين من نساء وأطفال... هذه الجرائم البَشِعة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلاًً، لا ولنْ ينْساها الفلسطينيّون أبداً، ولن تنساها الأجيال المُتعاقِبَة لأنّها قدْ تركت جروحاً عميقةً في نُفوس الفلسطينيّين يستحيل أنْ تَندمِل بِمُرور الزَّمن. لقدْ عمّقت إسرائيل الكراهيّة والبَغضاء والحقد والعداء التي تَحُول دون إمكانية تحقيق ما يُسمّى "حلّ الدولتيْن"، والتي تسعى إليها الإدارة الأميركيّة من خلال الزيارات المكوكيّة لوزير خارجيتها في الدول العربية ولِقاء قادَتها ومُناقشَة مسأَلة إنشاء الدولتيْن الفلسطينيّة والإسرائيليّة جنْباُ إلى جنْب، مُتناسياً ما عاناه الشعب الفلسطينيّ ولا يَزال من ويْلات ومِحن منذُ عام 1948 إلى اليوم من تقتيلٍ جماعيّ مُمنْهَج واعتقالات وسجن وتعذيب وتشريد...

إقرأ أيضاً: بكل الطُرق الممكنة باقون

أقول: إنّ السلطة الفلسطينيّة في الضّفة الغربيّة تَقبَلُ بإنشاء دولة فلسطينيّة مَنقوصَة السيادة على ما تبقّى من أراضي 67 وعاصمتها القدس الشرقيّة، والمُقاوَمة الفلسطينيّة، وعلى رأسِها حماس، لا تُؤمِنُ إلّا بِدولةٍ فلسطينيّة على رُبوع الأراضي التّاريخيّة وعاصِمتها القدس الشريف كامِلةً، مُتمَسِّكةً بِحقِّها في الدّفاع عن أرضِها حتّى تحقيق هدفها في تحرير أرضها المُحتلّة وتقرير مصير الشعب الفلسطينيّ كَدوْلة مُستقِلَّة ذات سيادة كامِلة كباقي دول العالَم.