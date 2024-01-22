لا يمكن أن يكتفي الموقف الأميركي بإطلاق تصريحات داعمة لحل الدولتين من دون اتخاذ مواقف جدية تعيد إحياء عملية المفاوضات وتضع حدا للاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في ظل تصعيد دولة الاحتلال لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مزيد من المشروعات الاستعمارية التوسعية، بما في ذلك عمليات أسرلة وتهويد القدس، والتطهير العرقي والتهجير القسري.

ونستغرب استمرار الإدارة الأميركية في الاكتفاء بتصريحات ومواقف إعلامية، من دون اتخاذ خطوات عملية تجاه ترجمة هذه المواقف السياسية على الأرض. وما من شك في أنَّ مواقف الإدارة الأميركية بشأن القضية الفلسطينية تحمل تطوراً مهماً، ومن الممكن البناء عليها مستقبلاً، لكن لا يمكن استمرار الرهان عليها دون أن يتم اتخاذ خطوات عملية وملموسة لفتح أفق لعملية السلام، والمساعدة في إنهاء الاحتلال، وتعزيز قيام الدولة الفلسطينية، وإنهاء وضع الاحتلال القائم للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والاعتراف بعضويتها في الأمم المتحدة كدولة تتمتع بالعضوية الكاملة في كافة المؤسسات الدولية.

في ظل ذلك، يجب العمل مع المجتمع الدولي والتأكيد على أهمية الجهود التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولي واتحاد البرلمان الدولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال، كون ذلك يعزز مكانة الشعب الفلسطيني السياسية، ويضع حداً لدولة الاحتلال وممارساتها العدوانية الشرسة بحق الشعب الفلسطيني.

يجب العمل على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، والتنسيق مع الدبلوماسية العربية لدفع العالم للتفاعل مع القضية الفلسطينية، ودعم خيار الدولة الفلسطينية المستقلة واحترام مبدأ تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والعمل ضمن تلك المنطلقات النضالية لوضع العالم في صورة ما يجري في فلسطين، وإطلاعه على الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني على الأرض وتوثيق جرائم الاحتلال لنقلها إليه.

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الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة جراء انحيازها ودعمها الأعمى للاحتلال، وباتت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تشكل خطورة بالغة على مستقبل عملية السلام، والتي يرفض من خلالها الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية، حيث تؤكد حكومته على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية. وبالرغم من كل هذه التصريحات، إلا أنَّ الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وليس هناك خيار آخر لأحد غير ذلك، سواء في المنطقة أو العالم أجمع، والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ستنتصر، ولن يقوى عليها أحد.

حان الوقت لكي يرتفع صوت العالم الحر من أجل الوقوف أمام مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني والتضامن مع فلسطين من خلال دعم الحقوق الوطنية والنضالية المشروعة، والضغط في اتجاه تنفيذ قرارات المجتمع الدولي، وخصوصاً ما وعدت به الإدارة الأميركية لأخذ القرارات اللازمة حول إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية. ولا بدَّ من العمل ودعم الحراك داخل الساحة الأميركية والأوروبية وإيصال الرواية الفلسطينية المستندة إلى الحقيقة والحق الفلسطيني أمام الرواية الصهيونية التضليلية القائمة على ممارسة الاحتلال والتفرقة العنصرية وتهويد الأرض الفلسطينية.

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إرادة الحق والعزيمة والإصرار التي تميز بها دوماً الشعب العربي الفلسطيني خلال سنوات كفاحه الطويلة ستنتصر على إرهاب الاحتلال وسياساته وإجراءاته الاستعمارية الاستيطانية، وستفشل خططه ومشاريعه التي تحاول مصادرة الحقوق الفلسطينية وحرمانه من حقه في العيش بحرية وكرامة في كنف دولته الحرة ذات السيادة وفي القلب منها العاصمة الأبدية مدينة القدس.