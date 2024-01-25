منذ اللحظات الأولى التي أعلن فيها مستشارو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مشروعهم لتصفية القضية الفلسطينية، والمسمى بـ"صفقة القرن"، وقع ما اعتبره الكثيرون حدثاً عابراً وغير ذي صلة، حيث ظهرت أستاذة أكاديمية أميركية الجنسية من أصول لبنانية لتعلن قيام "مملكة" بين الحدود المصرية - السودانية، مؤكدة أنَّ باب التجنيس والاستثمار فيها مفتوح، والأيام القادمة سوف تشهد الكثير بشأن هذه "المملكة".

تقع هذه "المملكة" فوق مساحة من الأرض بين السودان ومصر، لا يعترف بتبعيتها أي من البلدين، لأسباب ذات صلة بترسيم الحدود. من جانبي، قمت على الفور بكتابة مقال مطول أدعم وأؤيد هذه "المملكة"، وذلك "لغاية في نفس يعقوب"، وأرسلته إلى عدد كبير من المواقع والصحف في العالم العربي، وكان هدفي أن أتواصل مع القائمين على هذه "المملكة"، وهذا بالفعل ما حدث خلال فترة قصيرة، وطرحت عليهم أسئلة كثيرة وتوجهت باستفسارات، وعُدتُ بأن المشروع مؤيد وداعم لتجنيس الفلسطينيين وفئة "البدون" المتواجدين بكثرة في دول الخليج، وأنهم سوف يكونون "العمود الفقري" لهذا الكيان الجديد الذي بدأ يتكون.

توقف مشروع هذه "المملكة" بسبب الأحداث المتسارعة في منطقتنا الملتهبة، وباعتقادي أنه سوف يعود مرة أخرى وقريباً جداً، وقد يكون بشكل مختلف وبشخصيات مختلفة، لكن بنفس الأهداف ونفس المضمون، خصوصاً أنَّ الكثير من الدول، وأميركا طبعاً على رأسها، تدعو إلى تهجير وترحيل الفلسطينيين وتروج لفكرة "الوطن البديل" بشكل علني ومستمر.

نواب في الكونغرس الأميركي قالوا إن هناك حل سهل ولا يثقل كاهل أحد، وهو توزيع الفلسطينيين بأعداد محددة ومدروسة في الدول التي تستقبل المنح والمعونات الأميركية، وهي دول كثيرة وبينها وطبعاً دول عربية، وإن رفضت الدول المعنية أو عارضت، تُحرم مما تنال ويقدم إليها.

الدول العربية كافة موقفها واضح ومعروف منذ بداية القضية الفلسطينية، وهو الرفض التام للتوطين وضمان حق العودة وحصول الجميع على التعويض ودعم دولة فلسطينية مستقلة، لهذا لم يبق إلا خيار واحد وهو الدفع بالفلسطينيين إلى "عالم جديد". وأذكر أنَّ الرئيس المصري الراحل حسني مبارك قال في بداية التسعينيَّات إنَّ كثيرين، وأولهم أعداءنا، عرضوا عليه الحصول على مساحة من أراضي سيناء، بأي مقابل يطلبه، لقاء حصولهم على موافقته ودعمه لفكرتهم "الملعونة"، لكنه رفض الأمر بشكل قاطع، واعتبره انتهاكاً للسيادة المصرية وخطاً أحمر لا يمكن أن يتراجع عنه.

الأيام القادمة مليئة بالمفاجآت، وكلما تألم "عدونا" من شدة الضربات التي يتلقاها، تتصاعد الدعوات والمحاولات لفكرة إيجاد "الوطن البديل"