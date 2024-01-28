عن الدهاء قالت العرب أكثر ما قالت في ذمِّه، لأنها عدته من المحطات غير الإنسانية في الحياة البشرية بمجمل أنشطتها وميادينها، فهو صفة مذمومة، لأنه غالباً ما يكون وسيلة للناس المبتذلين ذوي الطباع السيئة والغايات القبيحة، يستغلونه في الوصول الى الباطل وكل هدف خسيس.

تناولت الدهاء بالذكر لأنني احتاج إليه لاحقاً بخصوص توصيف الموقف الأميركي والإسرائيلي من التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، واعتقد أن تسميتها بقرار أقوى تأثيراً في نفوس الناس على المستويين الرسمي والشعبي في العالم وفي الوطن العربي، لذلك سأطلق اسم "قرار" على هذه التدابير، وهو الاسم السياسي الرسمي لها، وفيه مداراة ومحاباة لإسرائيل واضحة كل الوضوح، خصوصاً من قبل أميركا وإسرائيل وبعض الدول العربية، فالتدابير ليست بقوة القرار، لأنَّ القرار قد يكون ملزماً في كثير من الأحايين.

هذا القرار لمحكمة العدل الدولية، الذي أدان عمليات الإبادة الجماعية لإسرائيل في قطاع غزة، لاقى ترحيباً منقطع النظير من بين الكثير من الأوساط الدولية والعربية ذات الشعور الإنساني السليم تجاه الآخر والرأفة به ورفع الضرر والأذى عنه وتوفير الأمن الإنساني والاستقرار له. وهو قرار تاريخي مهم وكبير، وله تأثير عميق في مسارات العلاقات الدولية في جانبها العدواني المتغطرس، والمصرِّ على قتل الناس وسفك دمائهم وهدم بيوتهم وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية لمجتمعهم الإنساني بِشأن منع ورفض وشجب واستنكار كل هذه الأعمال العدوانية المنافية للرحمة واللطف وحسن التعامل الإنساني الكريم، ومن بين أهمها أعمال القتل والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد شعب الفلسطيني اليوم.

إقرأ أيضاً: الرأس وليس أذرع الأخطبوط

وقد طالبت محمكة العدل الدولية في القرار بوقف العدوان ومنع الإبادة الجماعية، وذلك لأنَّ إسرائيل منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، يشن جيشها الاحتلالي حرباً صاعقة ومدمرة على قطاع غزة المحاصر، خلّفَّت حتى الساعة أكثر من "26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء وشيوخ"، وفق ما ذكرت السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية بشعة ووحشية وغير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

ولكن بالرغم من أنَّ القرار الدولي فيه إدانة واضحة وصريحة لجرائم القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة من قبل دولة الاحتلال، وفي هذه الحالة من غير الممكن تطويقه وإفراغه من المحتوى الإنساني العادل والمنصف للشعب الفلسطيني الذي يحمله بين طياته القانونية، تحركت ضده الإدارة الأميركية تحركاً مشبوهاً وحاولت الالتفاف على هذا القرار العادل والصادر عن أكبر محكمة للعدل على المستويين الإقليمي والدولي، بأسلوب فيه نوع من المكر الدبلوماسي المشين والدهاء السياسي السمج، عبر محاولة التفسير أنه لا يدين إسرائيل، وإنما يعمل في صالحها ويعطيها الحق في ممارسة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

إقرأ أيضاً: الحرب تمتد إلى لبنان واليمن.. و"الفتن" تأتي من الشرق!

لذلك، قالت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة في 26 كانون الثاني (يناير) 2024، إنَّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتسق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقاً للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. وهذا تفسير لا يخلو من دهاء خبيث ومكر منحاز، بالرغم من أن القرار واضح في إدانته أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد غزة، وتمظهر هذا الدهاء الذي لا يخلو من الغدر بالجانب الإنساني المشرق من الحياة الإنسانية جانب هو جانب الفجور في ممارسة أعمال العداء والخيانة للإنسانية والدفاع عنها على أنها عمل مستساغ ضمن الحقوق الإنسانية. وملخص الموقف الأميركي حركة واضحة لقلب حقيقة مضمون القرار من الإدانة إلى التشجيع والتأييد في المضي قدماً في حرب الإبادة.

هذا ما ذكره متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قائلاً: "لا نزال نؤمن أن مزاعم الإبادة الجماعية بلا أساس، ونلاحظ أن المحكمة لم تخلص إلى نتيجة حول الإبادة الجماعية، أو تدعُ إلى وقف إطلاق النار في حكمها، وأنها دعت إلى الإفراج غير المشروط والفوري لجميع الرهائن الذين تحتجزهم (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس".

إقرأ أيضاً: ماذا ينتظر خامنئي؟

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضح داعمه الحميم بتصريح له أكد فيه أن هذا القرار أصاب مقتلاً في جسد الجيش الإسرائيلي، في إطار العمليات العسكرية وفي مجرى السياسة الإسرائيلية التي ترفض وقف القتال في غزة، فقال: "مجرد الادعاء أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس زائفاً فحسب، بل هو شائن، ومجرد استعداد المحكمة لمناقشة هذا، عار لن يمحى لأجيال".

وهذا يشير الى أنَّ القرار قد أثر بشكل بالغ على نفسية الجانب السياسي والعسكري الإسرائيلي. في تصريح لوزير الدفاع يواف غالانت قال إنَّ تأثير قرار المحكمة كان واضحاً ومحبطاً له، وهذا في صالح المقاومة الفلسطينية، وأضاف: "إن إسرائيل لا تحتاج إلى محاضرات في الأخلاق".

إقرأ أيضاً: بكل الطُرق الممكنة باقون

وبالرغم من كل تلك المواقف المتباينة المليئة بالحقد والكراهية لهذا القرار، يبقى ما أمرت به المحكمة الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في حربها ضد مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، والذي لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري، يبقى يشكل إدانة لإسرائيل وفي ذات الوقت انتصاراً لحماس.

أعود فأقول يبقى انتصاراً كبيراً للمقاومة الفلسطينية على إسرائيل، ويشكل تتويجاً لتضحياتها الجسام التي قدمتها على مدى عقود من الزمن، ويشار إليه بالبنان على أنه دعم كبير لحقوق الفلسطينيين المغتصبة ويفتح الباب أمامهم في المستقبل للمطالبة بحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.