في الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة في تشرين الثاني (نوفمبر)، سيشكل شباب الجيل زِد (Gen Z)، وهم الجيل المولود بين عامي 1990 و2010م، حوالى 40 مليون ناخب محتمل بحسب معهد Brookings، وذلك يتضمن ثمانية ملايين ناخب منهم سيبلغون سن التصويت حديثاً في 2024. ويطلق على الجيل Z اسم المواطنين الرقميين، لمعرفتهم الفطرية بالتكنولوجيا والنت. ويتوقع مركز التقدم الأميركي أنه بحلول عام 2024، سيضم جيل Z وجيل الألفية ناخبين مؤهلين أكثر من كل من جيل X وجيل الطفرة السكانية، مما سيخلق فرصة سانحة للمرشحين للإفادة من التركيبة السكانية المتغيرة في أميركا.

ولفهم سلوك جيل Z في الساحة السياسية لا بد من إلقاء الضوء على بعض سلوكياتهم الرئيسية في السوق الاستهلاكية، حيث يعدون القوة الاقتصادية الواعدة والمحركة للسوق خلال العقود القادمة، ومن أهم ما يميز هذا الجيل أنه يعيش اليوم في عالم من وسائل الاتصال المجزأة والمتعددة بين تيك توك وانستغرام وسناب شات واكس وغيرها، كما يتميز هذا الجيل بعدم تمتعه بولاء قوي للعلامات التجارية وصعوبة كسب ثقته، فهو لم يعد يحصل على المعلومات من قناة قياسية رسمية واحدة، والعلامات التجارية لم تعد تمسك مفاتيح سرد الحقيقة بكاملها. ولا يملك هذا الجيل ثقة بالمؤسسات الكبيرة مقارنة بالجيل السابق له، وهنا يجب على الحملات السياسية والحملات للعلامات التجارية اعتبار هذا التشكيك بمثابة جرس إنذار وتحذير أثناء محاولتها إثارة الاهتمام وجذب جيل Z.

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المثير للانتباه لدى هذا الجيل الشخص الذي لديه أكبر عدد من المتابعين ليس بالضرورة أن يمتلك أكبر قدر من التأثير، بل يحظى المؤثرون غير المشاهير بثقة أكبر من المشاهير أنفسهم، وحتى معدل المشاركة ينخفض كلما ازداد إجمالي عدد متابعي المؤثر! واليوم، برز بين الجيل Z في سوق الاستهلاك مصطلح جديد يدعى "المستهلكون صفر"، وهم فئة متميزة ومتنامية من المتسوقين في عالم التجزئة يتحدون قواعد التسوق التقليدية. تتميز هذه الفئة بأنها تتألف من متسوقين متعددي القنوات يجولون بين التسوق عبر الانترنت وعبر المتاجر الفعلية، ويتبعون مبدأ التوفير والبذخ، حيث يوفرون المال في بعض الأحيان وينفقون ببذخ في أحيان أخرى، ولا يظهرون ولاء كبيراً للماركات، ويركزون على قضايا الصحة والاستدامة، وبالرغم من ذلك، لا يكونون في أحيان كثيرة مستعدين لدفع المزيد للحصول على منتجات تحمل قيماً صحية ومستدامة، وطبعاً هذا السلوك المتنامي يشكل تحدياً أمام تجار التجزئة والساسة للتكيف مع تفضيلات وتوقعات الجيل الجديد، ويتطلب فهم واستقطاب "المستهلك صفر" وضع استراتيجيات متعددة القنوات بين المتاجر الرقمية والمتاجر الفعلية وتخصيص تجارب التسوق على نطاق واسع وإعادة تشكيل البصمة الاجتماعية للشركات، وهذا ينطبق على الساسة أيضاً، والدروس التي سيستفيد منها الساسة في التعامل مع جيل Z هي أن هذا الجيل لا يثق بالرسائل التقليدية للعلامات التجارية والحملات السياسية، ومن المهم التركيز على القيم والأفعال المتسقة والشفافية، ويمكن الإفادة من المؤثرين العاديين بشكل فعال أكثر من المشاهير، وامتلاك وجهة نظر قوية أفضل من التمسك بالسياسة الحزبية الصرفة.

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التعبير عن الذات جداً مهم لدى هذا الجيل والقيم والمساءلة أيضاً، ويملك جيل Z وعياً سياسياً واجتماعياً، مما يجعله قوة سياسية لا يستهان بها في عالم متحرك. ويدرك الديمقراطيون أن الأولويات القصوى للناخبين الشباب تشمل قضايا مثل العنف المسلح (43 بالمئة) وتغير المناخ (31 بالمئة)، وقضية القروض الطلابية، لذا فقد عالجوها من خلال العديد من مشاريع القوانين الكبيرة والتاريخية. والغريب أنه في إحدى مجموعات البحث وجدوا أن أربعة فقط من كل ثمانية أشخاص كان قد سمع بعد شهر بقانون الحد من التضخم - الاتحادي IRA والذي يهدف للحد من التضخم عن طريق تقليل عجز الميزانية الفيدرالية وخفض أسعار الأدوية والاستثمار في الطاقة النظيفة والتي خصص لها مبلغ 369 مليار دولار، وهذا يدل على أن هناك فجوة في الاتصال مع الجيل Z لا بد من ردمها، وقد رأينا البيت الأبيض يقوم بتتبع بعض القواعد للتواصل مع الجيل Z حيث جمع البيت الأبيض في بداية الحرب الروسية الأوكرانية 30 من كبار نجوم Tik Tok لاطلاعهم على الصراع الروسي الأوكراني حتى يتمكنوا من نقل معلومات دقيقة إلى متابعيهم الشباب، وفي خطاب الاتحاد في 2023 قامت ممثلة كاليفورنيا نانيت دياز بدعوة أوليفيا جوليانا، الخبيرة الاستراتيجية لمجموعة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي Gen Z for Change (جيل زي من أجل التغييير) حيث غردت بالشكر لبايدن على تمويل خطة الإنقاذ الأميركية التي ساعدتها على الالتحاق بالجامعة، وحصلت هذه التغريدة على أكثر من 750 ألف ظهور، وهو معدل وصول أكبر بكثير بين الشباب مقارنة بقنوات البث التلفزيوني في أوقات الذروة. وقد علق روبرت ديوران و هو الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات Milk، قائلاً: "يمكن للمشهد الديموغرافي المتطور أن يغير السياسة الأميركية بشكل عميق، مما يوفر الفرص والتحديات لكل من الديمقراطيين والجمهوريين. إن صعود الجيل Z كقوة سياسية هو حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي حقيقة يمكن أن تعيد تعريف الخريطة الانتخابية والسياسة الأمريكية في السنوات القادمة".

والسؤال الكبير هل سيؤثر سلوك جيل Z كمستهلك صفر في السوق الاستهلاكية إلى ناخب صفر على الساحة السياسية؟