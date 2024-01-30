لو أنَّ الكوارث التي شهدها الوطن العربي قد حدثت في أي مكان آخر، هل سيكون عدد الضحايا بهذا الكم الهائل؟ بالتأكيد لا، لسبب واضح وبسيط، هو أن حياة الإنسان عند غيرنا من الشعوب أهم وأثمن ما في الوجود، وسلامته من أولوليات سلطات الدولة، ويقاس عمل وإخلاص هذه السلطات بمقدار ما تقدم لمواطنيها من خدمات. أما عند بعضنا، فالبقاء على كرسي السلطة أهم بكثير من وجود أبناء الوطن.

هل الذي حدث من كوارث في جزء كبير منه يرجع إلى تقصير بشري أيضاً بالإضافة إلى قسوة الظروف؟ بالتأكيد نعم. هل الاهتمام بسلامة الأسر والأطفال وممتلكاتهم أولى من الانشغال بالصراع على السلطة والابتعاد عن الانتماء إلى الثوابت؟ الإجابة نعم كذلك، لا بد أن تقوم الأسرة الدولية بواجبها تجاه الدول المنكوبة، حفاظاً على الأهالي وممتلكاتهم، ويتمثل واجبها في تقديم ما يمكن تقديمه قبل وقوع الكارثة وبعدها، لتوفر الإمكانيات، بالرغم من الظرف الدولي الراهن، لا سيما الحرب في أوكرانيا والخلاف الروسي الأميركي الذي عطل ويعطل عمل الأمم المتحدة التي أصبحت غير قادرة على العمل في ظل الخلافات الجوهرية بين الدول الكبرى. كما ينطبق هذا الأمر أيضاً على الجامعة العربية تجاه أي عضو من أعضائها، بالرغم من وضعها الحالي ومحدودية إمكانياتها في الظروف الراهنة.

اعتدنا، كما اعتادت دول كثيرة، سماع تحذيرات بوقوع الكوارث قبل حدوثها بزمن كاف، إلى حد ما، لاتخاذ ما يلزم من احتياطات وقائية، وهو ما يصعب أن يحصل في العالم العربي، حيث حياة الإنسان هامشية وغير ذات قيمة. أسباب مماثلة هي ما يدفع شبابنا إلى النزوج أو الهجرة.

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إنَّ الإجابة عن كل الأسئلة الإنكارية أعلاه هي أن قيمة الإنسان في بعض بلادنا تساوي صفراً، ولا يشعر الإنسان بإنسانيته لسيادة الأنانية عند أهل السلطة في بعض الدول، وسيادة فكرة الاختلاف السلبي. ولا نشعر بثقل الأحمال أو بالمشاكل التي يعانيها أبناء جلدتنا إلا عندما تحل بنا كوارث كبرى كالحروب والزلازل والفضيانات والبراكين، أو عندما تغرق زوراق المهاجرين المكتظة بركابها، والتي تحمل ما لا طاقة لها به من الأفراد، فتطفو جثامينهم فوق ماء البحر، ويتم ذلك بإشراف أبشع المهربين والاستغلاليين البشعين.

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ألم نتعظ مما نراه يحصل في عمليات تبادل الأسرى مع الخصوم، فنطلق سراح أسير واحد من أبناء الخصم في مقابل المئات أو الآلاف من أبنائنا بواساطة وعمليات تفاوض ومبالغ كبيرة. أليست تلك رسالة أن أرواح البشر عندهم أغلى من أرواحنا؟ هل سمعتم أعزائي أننا طلبنا فك أسر شخص واحد من أسرانا مقابل أضعاف مضاعفة من أسراهم؟ طبعاً لا.

وقد يخرج علينا أحدهم ليقول إن كل هذا من فعل الدول الكبرى، لنقول له نعم وألف نعم... صحيح! لكن هل نكون أقل ذكاء منهم ونخضع لمخططاتهم الجهنمية؟ لقد حبانا الله بالذكاء الفطري والقدرة على التفكير والتصدي لمخططات الشياطين وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام خبثهم، ولا بد أن نجد البدائل وسبل الوقاية.

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إنَّ الأمم تسير إلى الأمام وبأقل خسائر، وعندها الإنسان الأغلى والأسمى، وعند بعضنا الأغلى هو المنصب والأسمى هو الكرسي. وإذا تطلب البقاء على الكرسي سفك الدماء أو إفناء جيل كامل، فليكن!