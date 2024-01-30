استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 117 على التوالي، إمعان إسرائيلي واضح في استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن. وتتواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة مخلفة كارثة إنسانية كبيرة وحجم دمار هائلاً، وبات على الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش وجوب إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، واتخاذ القرارات اللازمة لإجبار جيش الاحتلال على التوقف الفوري عن ممارسة العدوان وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع دول العالم مطالبون بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وأن يكون ميزان العدالة لجميع الشعوب بغض النظر عن العرق والدين واللون. ونثمن عالياً مواقف شعوب العالم ومؤسسات المجتمع المدني التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولا بد من تكثيف فعاليات التضامن والضغط على الحكومات للتحرك العاجل لوقف العدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، وكل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وضرورة تحرك مؤسسات العدالة والقضاء الدولي من أجل تفعيل القانون والعدالة والمحاسبة الدولية، لمنع إفلات قادة الاحتلال من المحاسبة والعقاب على جرائمهم المتعلقة بالإبادة بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه الآونة إلى عدوان الاحتلال الدموي.

ومع استمرار العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي نتج عنها استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير الأحياء السكنية، ودور العبادة، ومراكز الإيواء، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين أُجبروا على النزوح إلى جنوب قطاع غزة، نستغرب استمرار دعم بعض الدول لإسرائيل الى درجة أصبحت شريكة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن الفشل في منع جريمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي قد يعرضها للمساءلة ويشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ولا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار، كونه يعد خطوة عملية لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني يعد تحدياً اسرائيلياً لقرار المحكمة، وإمعاناً في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خصوصاً ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خصوصاً في فصل الشتاء.

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وفي ضوء قرار محكمة العدل الدولية، وبالرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة، إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على أهمية وضرورة امتثال كيان الاحتلال لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان.

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وهنا يأتي دور المجتمع الدولي من خلال التدخل العاجل من قبل الأمم المتحدة كجهة تنفيذية للضغط على الاحتلال، لإيقاف العدوان الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وحصد أرواح أكثر من 26 ألفاً من السكان معظمهم من النساء والأطفال، مع أهمية استمرار التنسيق العربي والعمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية ووقف الكوارث الإنسانية في قطاع غزة.