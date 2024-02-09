لعل القناعة التي نؤمن بها دوماً، القناعة المقرونة بصفاء السريرة البعيدة عن اللف والدوران لغاية في نفس يعقوب، دوافع تجعلنا للأسف أمام قذائف تدعي السمو على هذا المخلوق الضعيف، فإنَّ الحياة التي ننتظر بزوغها في عوالم السياسة والاقتصاد والمال... هي تلك الحياة الممهدة بقدرة قادر على المناداة على الطبيعة السوية المرتبطة بعدالة الأجور والمقرونة بالطبيعة الإنسانية؛ كلها أمور تروم وتقتضي وضع حد للتفاوتات الغريبة في الأجور بين جميع القطاعات كيفما كانت… فالأجور عليها أن تتساوى بين الجميع، بالرغم من اختلاف الوظائف وغيرها... فلا فرق بين إنسان يعمل في قطاعات النظافة أو التعليم أو الصحة أو البناء أو الزراعة أو الإعلام في أي شيء آخر؛ فالمساواة الأجرية هي الجوهر الأساسي لبناء حياة العيش السليمة للأبناء والأسرة والعائلة والمجتمع ككل، لأن الضروريات والاحتياجات واحدة. لذا، فالتفكير في توحيد الأجور كيفما كانت طبيعة العمل، هو بمثابة ثروة وثورة جديدة، في واقع يعلم علم اليقين أنَّ الاحتياجات هي احتياجات متشابهة للبشر كافة، لكن بسياسة أجرية غريبة، أضحت تلك الاحتياجات في يد البعض وبعيدة المنال عن البعض الآخر. فهكذا أنظر للعدالة الاجتماعية المفقودة ببوصلة لا زالت تائهة في متاهة الأنانية!

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سياسة الأجر الواحد، مقابل الوظائف المتعددة، مع سن قانون جديد يجيز العمل في المهن الحرة، شريطة الالتزام الصارم بقواعد الوظيفة، قد يُحدث التغيير الاجتماعي التعاضدي والسوي المنشود، فهيا بنا!

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الكثير من البشر، وبالنظر لنياتهم الصافية، عندما يواجهون الظلم يذكرون الآخر بالآخرة ونهاية الحياة والاستعداد للموت، بل الاستعداد للجزاء وغير ذلك كثير؛ فمهما كان ذلك الآخر، يذكرونه بالآخرة... جميل! لكن الأجمل هو أن الإنسان عندما خلق لم يخلق لكي يموت، بل خلق للعيش، ومطالبتنا بتوفير العيش الكريم من خلال توزيع عادل للثروات والاهتمام بالإنسان كمخلوق له وجدان، هو اهتمام عنوانه العدل والإنصاف في العيش الكريم؛ وذلك من خلال توفير الاحتياجات الضرورية والمؤكدة من أكل وتطبيب وترفيه عن النفس للجميع، ولو تطلب الأمر إجبارية التضامن والتعاضد، مع وضع آليات رادعة للإتكالية والخمول؛ هكذا نفكر، وهكذا ندعو دوماً لتوحيد الأجور لربطها بجوهر الإنسان، لا نوعية الشهادات والأعمال وغيرها، ولو كان ذلك في حدود معتدلة تراعي العيش الكريم، ولو بحتمية الاعتدال، لذلك ندعو لأنسنة الإنسان دوماً.