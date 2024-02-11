لا أصدق أن أحداً يتصفح منابر التواصل الاجتماعي ولا تنهار دموعه من وقع ما يشاهد وما يسمع. ألم تصبح مشافي غزة أهدافاً مشروعة بنظر المعتدي ومناصريه؟ ألم تقطع أساسيات الحياة من ماء وكهرباء وغذاء ومواصلات عن الأهالي المهجرين وغيرهم؟ ألم تصبح مشاهد الدم والتيتم والترمل ومعاناة المسنين مشاهد عادية على بعض شاشات التلفاز في كل أنحاء العالم؟ ألم تصبح دموع المراسلين ومذيعي النشرات الإخبارية مألوفة عند المتلقين؟

لا يملك متصفحو الإنترنت أو مستخدمو مواقع التواصل أن يحبسوا دموعهم أو يتجنبوا العبرات عند رؤية ما يجري في غزة، وما يجري أيضاً من احتجاجات ميلونية أحياناً في العالم. هل ما تقوم به إسرائيل عقوبة جماعية أم حرب إبادة لأصحاب حقوق مظلومين، أم تطهير عرقي؟ إنها تقوم بكل هذا، سيجيبك كل من توجهت إليه بهذه الأسئلة، حتى لو كان مخلوقاً من كوكب آخر غير كوكب الأرض. فالإجابة ليست كما يدعي الإسرائيليون وأنصارهم أنها "دفاع عن النفس" ضد أصحاب أرض مغتصبة، ويتهمون أهالي غزة بالإرهاب، ويدعون أنهم أول سكانها وقد اغتصبها منهم الفلسطينيون وغيرهم من العرب.

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ما نقوله ليس كلاماً إنشائياً ولا جرداً لجرائم المغتصب الواضحة للعيان ونشهدها يومياً، بل وصف لواقع حال وشعور كاتب مقال نابع عن رؤية صادقة لما يجري في عالم اليوم من انتهاك للقوانين الموضوعة، وحتى السماوية، ولما ألفناه وألفه العالم والإنسانية الحقة من أعراف وتقاليد، ومنها مثلاً وجوب مراعاة المرضى وتجنب قصف المشافي وتفادي تجويع وتعطيش العزل، وخصوصاً النساء والأطفال والشيوخ، كما كان يحصل في العصور الغابرة. ولو فرضنا جدلاً أنَّ إسرائيل لها الحق في ما تقوم به، أيجوز لها أن تعاقب كل من سكن تلك الأرض من الأبرياء بما أوتيت من قوة ودعم أميركي وأوروبي؟ ألم يعاني سكانها مما قام به النازيون في النصف الأول من القرن الماضي من فظائع واضطهاد وظلم في أوروبا الشرقية وألمانيا؟ لقد تناسوا كل ذلك.

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في المقابل، أثبتت المقاومة الفلسطينية الحرة النزيهة أنها ليست إرهاباً كما يدعي الصهاينة واتباعهم، كما تبين بوضوح من عملية تبادل الرهائن، كما أنها قادرة على قهر الجيش الإسرائيلي، هذا النمر الورقي ليس إلا. والكل يعلم أنه قلما شهدنا جيشاً نظامياً، مهما كانت قوته وترتيب صدارته في عالم الجيوش، انتصر على ثلة من المقاومين الأحرار، وليكن لنا في فيتنام مثلاً.

أحقاً هذا العالم لا يستطيع إيقاف ما نشهده من مجازر بشرية، وعاجز عن إحقاق الحق ونصرة المظلوم وكبح جماح الظالم المعتدي على شعب اغتصبت حقوقه ويناضل بشتى الطرق للفت الاهتمام لحقوقه المغتصبة ويكبح بطرق وحشية وهمجية وبمساندة حكومات دول غربية تفتخر وتتباهى بأنها أصل العدالة والديمقراطية؟ هذا هو الغريب في الأمر.

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سبق لدول العالم أن انتصرت لنفس هذا المعتدي الحالي، وأنقذت ما تبقى من هلاك جنسه البشري في حرب عالمية مدمرة لأغراض ذاتية. والآن نراها تكيل بمكيالين، وتعتبر ما تقوم به إسرائيل دفاعاً عن النفس في أرض لا تملكها، وإنما اغتصبتها وتعتقد أن ما يلحق بالفلسطينيين من جرائم جاءت "استحقاقاً" لتجرؤهم ولتصديهم لظلم مدللتهم إسرائيل التي اغتصبت أراضيهم.

وأخيراً، هكذا أصبح عالمنا وهكذا صارت دول الإجرام تتحدى وتسعى إلى قتل الإنسانية وطفولتها من خلال نصرة الظالم. لنطلق صرخة مدوية ولتسمعها المخلوقات في كل مكان أن كوكبنا اجتاحه الظلم وساد... وصرنا ضحايا لمن لا ضمير له. ولكن لكل ظالم نهاية.