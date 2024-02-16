كان الله في عون الأبرياء في الشرق الأوسط...

برميل بارود لا يستوعب أن القتل والقتل المضاد لن يؤدي إلا لغرس الأحقاد، وكفى...

نتمنى من أهل العقل، والوجدان، والإنسانية، الابتعاد عن منطق العواطف المندفعة...

نتمنى من صناع القرار، من الغيورين على روح وسلامة الأبرياء، أن يضعوا أمامهم كل الحسابات والإكراهات والنتائج المرتقبة في حالة القيام بفعل ما...

للأسف، إنَّ خلل الموازين كان عليه أن يكون حاضراً ودوماً في الحسبان، للأسف...

استمرار سفك الدماء في الأرض المقدسة فلسطين... لن ولم يكن أبداً حلا لهذا النزاع الذي ربما لن ينتهي إلا بانتهاء زمن الإنسان...

طموحنا يقتصر على عوة التعايش بين الجميع، ومحاولة نسيان الماضي المؤلم في كل شيء...

نسيان الكراهية والاحقاد... نسيان وهم أنَّ الحقيقة ملك لأحد ما...

نسيان طغيان استعباد البشر للبشر...

نسيان تفوق الثقافات على ثقافات أخرى...

هكذا خلقت الأرض وهكذا خلق التنوع... وهكذا أراد الله أن يكون الكون... لذا، فيا من تعشعش في فكره ثقافة الحقيقة المطلقة... انهض وحرك الضمير قليلاً... بل استوعب أن الكراهية والحقد والغرق في وهم العظمة قد يجر الأرض يوماً ما للهلاك قريباً قريباً!

فيا أهل كل من فلسطين وإسرائيل... انظروا لواقع الأطفال الأبرياء... لا تزرعوا الحقد في البراءة، فربما في يوم من الأيام قد نصل لعبارة "سلام عليكم يا أتباع كل من إسماعيل وإسرائيل وإبراهيم".