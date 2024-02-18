من المعروف أن حرية التعبير تقف عند حدود حرية الآخر، ومن تم، فالسخرية من مقدسات الناس، أو الرموز الدينية، يعد منبعاً لتفريخ الجهل بعينيه. إذ أنَّ حرية التعبير لا ترتبط بإهانة الغير أو الاستهزاء بمعتقداتهم، وهي أسمى من أن تكون مرتبطة بفعل أو جرم طائش، جاهل، مقابل رد فعل أعمق من الجهل نفسه. فالمسؤولية في نهاية المطاف في جميع المعتقدات والأديان السماوية أو الوضعية تبقى جاثمة في إطار المسؤولية الفردية لا الجماعية، فلا يمكن معاقبة أو التهجم على مقدس جماعة ما، بمجرد انحراف فرد ما عن طريق الصواب. فكل شخص كيفما كان، مسؤول مسؤولية كاملة عن أفعاله، هذا هو العدل الحقيقي.

عدل ينادي به الفكر المتنور، فكر للأسف يُقبَر بالانفعالات وردود الانفعالات، التي تسيء للملايين من البشر.

يا عقل تعقل قليلاً! فما وقع ويقع في هذا العالم المترامي الأطراف، أعمق بكثير من قضايا عقائدية كثيرة وعديدة، كالرسوم المسيئة لرمز من الرموز، أو تدمير تماثيل أو غير ذلك... فالأمر لا يرتبط بمواقف الجماعات أو الطوائف أو المبادئ العلمانية التي بنيت عليها بعض الأنظمة، بل يرتبط بمدى التزام تلك الأنظمة بأفكار مشتركة تجمع الجميع في قالب اسمه المساواة والعدل والكرامة والإخاء بين الجميع، وهي مبادئ كان لها وقع كبير على مجمل شعوب العالم منذ القدم، وليست مرتبطة بفلسفة ما، لكن للأسف حولتها السياسة العسكرية التاريخية إلى فريضة خضوع، وذلك باتخاذ مبررات واهية لاحتلال الشعوب الضعيفة والمغلوبة على أمرها.

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ولعل الموروث الاستعماري، وما خلفه من أخطاء مرتبطة ومقرونة أساساً بالجانب الإنساني، ستبقى تلاحق السياسات الاستعمارية التي وظفت مفاهيم حقوقية داخلياً وخارجياً بهدف الهيمنة على أفكار الجميع، وستبقى مرفوضة على مر التاريخ! كما أن السياسات المتبعة من قبل بعض القوى، حتى وإن كانت عادلة في بعض الحقوق والواجبات، لكن في نفس الوقت أغفلت صعود التطرف من جميع الجبهات، سواء أكان ذاك التطرف المرتبط بالأصل أو العرق أو القومية أو اللغة أو الدين أو غير ذلك.

فسياسات الإدماج التي لم تستطع إقناع الكل بتقبل الخلاف والاختلاف، وتعدد الآراء، والمواقف، واحترام كل المعتقدات، في الكثير من الدول التي صبغت شعوبها بأنانية التحضر المفترى عليه في الكثير من الأحيان؛ سياسة تبقى قاصرة وغير فعالة لرأب الصدع الذي تخلفه الأفكار المتطرفة، أفكار أمست تلقى رواجاً كبيراً في فترات الأزمات الدورية، أو في حالة وجود فراغ على المستويين المادي والروحي للأفراد والجماعات على حد سواء.

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ولعل الأغرب في الأمر، وبدون مبالغة، أو تجريح لأحد، هو كيف لمن هاجر لبلاد خارج الحدود، وآوته واعتبرته مواطناً كاملاً، أن يتحول بقدرة وهم بائد إلى غول مرعب، لا يؤمن بثقافة مغايرة لثقافة البلد الذي يقيم فيه، متناسياً القوانين التي أصبحت سارية المفعول عليه، وعلى غيره في بلاد تحترم التعدد والاختلاف داخلها نسبياً!

فالقتل بأسماء مختلفة، وبذريعة كيفما كانت، هو إرهاب وإجرام في حق البشرية جمعاء، ولا يبرره إلا جهل الطغيان، الذي يجب أن تقتلع أيديولوجيته من مختلف الثقافات.

نفس الأمر ينطبق على الإساءة للأديان، لذا، فحبذا لو اتجهت الأمم المتحدة لوضع ميثاق عالمي يجرم الإساءة للرموز الدينية أينما كانت وأينما وجدت.

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وما الحياة في هاته الأرض إلا حياة محتاجة للجميع، ما دام الجميع سيدفن تحتها مرة أو مرات أخرى!

إنَّ حرية التعبير المطلقة، قد تدفع العالم في يوم ما للمجهول القاتم، مجهول يصعب التنبؤ بمساراته المتشعبة، مجهول أضحى يهيمن على عالم يتسم بقتامة متزايدة في كل شيء للأسف!