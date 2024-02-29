أوردَت وكالة "دال الإخبارية" يومَ 17 شباط (فبراير) 2024 أنَّ "عملية إنزال جوي للمساعدات في غزة، شهدتها سماء القطاع اليوم، قامت بتنفيذها القوات الجوية المصرية بمشاركة كلّاً من الأردن والإمارات وقطر". وأضافَت أنَّه "قامت القوات الجوية العربية، بإنزال المساعدات الضرورية لتخفيف معاناة سكان القطاع، بمشاركة مباشرة من الملك عبدالله الثاني ملك الأردن". كما قالت بأنَّ "القوات المسلحة المصرية قد أعلنت عن مشاركتها الفاعلة في هذه العملية الجوية المشتركة مع الإمارات وقطر وفرنسا والأردن". وأَشارت إلى أنَّ "الإنزال الجوي للمساعدات في غزة قد تمَّ بِإسقاط المساعدات بشكل مباشر للسكان على ساحل غزة، من دون استخدام أجهزة توجيه للمظلات، مما اضطر الطائرات إلى التحليق على ارتفاعات منخفضة".

يطرَح هذا تَساؤُلاً كبيراً: "لماذا الإنزال الجوّي لِلمُساعدات، وليس مرورها عبر معبر رفح المِصري؟ أَيُعتبر هذا عَجزاً أمام التعنُّت الإسرائيلي، حيثُ قامَت إسرائيل بِفرض حصار خانق على القطاع ومنْع عبور قوافل الإغاثة دون إذْنٍ وترخيصٍ منها، ووفق الشروط التي وَضعتها، مُنذ بِداية تَوغُّلِها البرّي؟

إنّ معبر رفح يَعُجّ بمِئات الشاحنات المُحمّلة بآلاف الأطنان من مُستلْزمات الحياة للشعب الفلسطينيّ في غزة، الذي يموتُ مَن تبَقّى منه حيّاً جوعاً ومَرَضاً، وكان لِزاماً على "الدول الإسلاميّة والعربيّة"، في ظلّ الصمْت الأميركيّ والغربيّ المقصودِ، إزاء مُعاناة الشعب الفلسطينيّ في غزة، العمل على إدخالها من معبر رفح إلى جميع ربوع غزة، رَغماً عنْ أنفِ الاحتلال.

لِلاشارة، فقد عجزتِ "الدول الإسلاميّة والعربيّة" عن تنفيذ قرارات قِمّة الرياض، وخصوصاً منها ما يتعلّق بإدخال المُساعدات، في ظلّ القصف الإسرائيليّ اليوميّ لِجميع المناطق في القِطاع، بما في ذلك الممرّ البريّ "رفح - غزة" ولم تجرُؤ الدول المُشاركة في "القمة" على تحدّي الكيان الإسرائيليّ في إيصال المُساعدات عبر مَمرّ "رفح المصري"، فاللّجوء إلى المُساعدة الإنسانيّة عبر الجوّ تكون غالِباً، في حالة الكوارِث الطبيعيّة، مثل الفيضانات، وفي حالة تراكُم الثّلوج، التي يستحيل معها إيصالها إلى المواطنين المنكوبين عن طريق البرّ.

إقرأ أيضاً: استراتيجية نظام الولي الفقيه بين أزمة غزة والأزمات الداخلية

إنَّ "الدول العربيّة والإسلاميّة" تَكشِفُ للعالم عن عجزها التامّ عن إنقاذ الشعب العربي المسلم في غزة من الإبادة الجماعيّة التي يتعرَّضُ لها: الآلاف من الشهداء ومِئات الآلاف من الجرحى بالإضافة إلى الحِصار المُطبق على الشعب؛ لا غذاء ولا ماء ولا دواء ولا وَقود... هذه البلدان "العربيّة والإسلامية"، التي كان من المَفروض عليها لَجْم إسرائيل وأميركا بِإِجبارِهما على الوقْف الفوري لهذه الجرائم الإنسانيّة، التي لمْ يشهد التاريخ لها مثيلاً، رَكَنت إلى زاوية الصمْت الرهيب وإلى السُّكون الكامل، مُكتفيَةً بالتنديدات والمُناشدات والاستنكارات التي لا طائلَ ولا جدوى منها، عِلْماً أنّها تملِك وسائل عديدة لِلضّغط على أميركا وإسرائيل لإرغامِهما على وَقْف هذه الحرب الشّعواء على شعبٍ أعزَل بريء وهذه الإبادة الجماعيّة اليوميّة للأطفال والنساء والعجَزة والمَرضى، والتّدمير الشّامل للبُنى التحتيّة للقطاع والتخريب الكامِل لمنازل المُواطنين الأبرياء... فالضّغوطات على الولايات المُتحدة الأميركيّة وإسرائيل والدول الغربية لِمَنعِها من الاستِمرار في جرائمها الفظيعة في غزة كثيرة ومُتنوّعة، فبِإمْكانها قَطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السُّفراء من هذه الدول المُشاركة في العدوان، وحَظر التبادُل التجاريّ معها، من تصدير واستيراد للبضائع والمُنتجات بكلّ أنواعها، ومن أهمّ وسائل الرَّدْع: مَنْع تصدير النّفط والغاز الطبيعي إليها، والذي تُعتبر دول الخليج من أكبر مُنتِجٍ لهما في العالم، إضافةً إلى سَحب اعترافها بإسرائيل كَـ"دولة ذات سيادة"، وفسخ جميع الاتفاقيات والمعاهدات المُوقّعة بينها وفي مُقدّمتها "اتفاقية كامب ديفيد" التي أبرمَتها مصر مع الكيان، ومُعاهدة "وادي عربة" مع الأردن و"اتفاقية أوسلو" مع منظمة التحرير الفلسطينيّة و"اتفاقية ابراهام"... وغيرها.

إقرأ أيضاً: العشوائيات الديمقراطية

ليس المطلوب من "الدول الإسلاميّة والعربية" الزّجّ بِجيوشِها في حرب مُباشِرة مع إسرائيل لِمُسانَدة الشعب الفلسطينيّ، لأنّ ذلك من مُستحيل المُستحيلات، ولكنّ المطلوب منها فقط استِخدام الوسائل المُتاحَة لدَيها، من أجلِ مَنع المَجازِر اليوميّة التي ترتَكِبُها إسرائيل في حقّ شعبٍ مُسلِمٍ عربيٍّ أعزَل، ذَنبُه الوحيد في ذلك أنّه شعبٌ مُحتَلَّةٌ أراضيه مُنْذ عُقود، ويُقاوِم من أجل استرجاعِها وإقامَة دولتِه المُستقِلَّة عليها، كَباقي دول العالَم.