لا أحد في هذا العالم الغريب بطبعه، يمكن له أن يتنبأ بسستقل بشرية آخذة في الضمور والعناد المستعصي على الفهم. كيف لا، وجل دول العالم تتبجح بكلمات ومفاهيم حقوقية تمجد جبروت أنانية الإنسان، بل وترسم معالم خبيثة مخالف تماماً لكل القيم الإنسانية التي تعد منبعاً لاستمرارية الحياة على وجه الأرض. فما الصراعات والحروب ونسج التحالفات ونهج سياسات قائمة على استعباد الأفراد والجماعات والدول، بعناوين متناقضة مع المساواة في الحياة الهادئة، من قبيل التخلف والتقدم، الغرب والشرق، الدول النامية ودول العالم الثالث والدول الصاعدة والمتقدمة، إلا دليل على فكر مجهول يدفع باتجاه خنق الإبداع القائم على العيش المشترك بين الشعوب والثقافات والحضارات، بعيداً كل البعد عن سياج الحدود والقوميات والأعراق التي خلفت بأنانيتها الوهمية في السمو وإبراز الذات ملايين الضحايا عبر العصور، فلم تخلُ حضارة من الحضارات من الاقتتال والدمار والخراب بفعل الرغبة الجامحة في السيطرة وحب الوصول لمراكز القرار، ولو كان على حساب دماء أقرب الأقربين من أبناء وزوجات وآباء... والتاريخ شاهد على ما نقول.

هذا دون الحديث عن خطر داهم يتم تجاهله عمداً بأنانية مفرطة، هي العيش وكفى! فما التغير المناخي وتقلص طبقة الأوزون والتغيرات العميقة لباطن الأرض، وظهور خلل بنيوي في التوازن البيولوجي، إلا دليل آخر على أنَّ عهد المجهول قد بدأ فعلاً... بدأ في ظل غفلة إنسان جاهل يسعى لتلبية رغباته البهيمية ليس إلا. وما جنوح البشر للملاهي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاهتمام بالاستنساخ وتغيير الجنس البشري حسب الميول والأوهام الغريزية، مع ضرب مفهوم الأسرة ونمو الكراهية وازدياد حلات الإجرام وزحف العنصرية ومحاولة التحكم برقاب الناس بأشكال مختلفة، إلا دليل على أننا حقاً نسير في اتجاه المجهول.



