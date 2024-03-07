هل ستستمر الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك؟ سؤال يطرح نفسه، ولا أحد يستطيع الإجابة عليه، حتى وقتنا هذا، بالرغم من اقتراب "هل هلال" الشهر الفضيل، في غضون أيام قليلة؛ ومن يرى ويتابع المشهد، سيجد أن الموقف معقد ومتأزم للغاية.

يومًا بعد يوم، يواصل عدّاد الشهداء والجرحى عمله دون توقف، وسيل الدماء يُغرق أرض النضال، وسط مشاهد مؤلمة ونظرات الحزن والحسرة... الأسر تفككت، ولا توجد عائلة في غزة بلا شهيد أو جريح، وهناك عائلات فُقدت بالكامل، في أبشع جريمة إنسانية تقترف على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي يقتل ويدمر بلا حساب ولا عقاب، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي اكتفى بدور المتفرج، وعجز عن إيقاف الجرائم الوحشية بحق الفلسطينيين الأبرياء.

فشل العالم في اتخاذ موقف جاد يؤدي إلى توقف الحرب البشعة في غزة، وبات منشغلاً بمقترحات موازية تتصل بما أطلق عليه "اليوم التالي"، وهو ما يستوجب إعادة النظر، ليس فقط في مسألة اليوم الحالي... والمخرج اليوم هو ضرورة تحرّك جاد للبناء على المواقف القليلة العملية والعاقلة بالرغم من الألم، التي تقوم بها دول الاعتدال، لإيصال تشخيص دقيق وحقيقي لما تمر به القضية الفلسطينية من منعطف خطير من بدايتها، فلا بد من اتخاذ موقف حازم وحاسم مبني على احترام القانون الدولي الإنساني، وفتح الممرات الإنسانية الآمنة وإجلاء المصابين وإيصال المساعدات من دون قيود، ووقف فوري لإطلاق النار للحيلولة دون سقوط الضحايا الأبرياء، خصوصًا مع اقتراب حلول شهر رمضان.

على مدار ثلاثة أيام متتالية، استقبلت مصر على أرضها قيادات من حركة حماس لمواصلة مفاوضات "هدنة غزة"، وسط آمال بإمكانية التوصل لاتفاق بين حكومة الاحتلال وحماس، وسط ضغوط كبيرة من الوسطاء لتجاوز العقبات والخلافات، أملًا في إيجاد حل ولو مؤقت لوقف إطلاق النار، وتجنب إراقة المزيد من دماء الشهداء والجرحى.

وبالرغم من حضور أطراف من مصر وقطر والولايات المتحدة جلسات المفاوضات مع حماس، إلا أن إسرائيل قررت عدم إيفاد وفد يمثلها، عقب رفض حماس تنفيذ طلب تل أبيب القاضي بتقديم قائمة كاملة بأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، الأمر الذي يزيد الموقف صعوبة وتعقيداً، وهو ما كشفت عنه بعض التقارير متحدثة عن "انهيار" المفاوضات، وإن ما زالت مستمرة.

إقرأ أيضاً: أهمية إدانة أحد مرتكبي مجزرة عام 1988 في إيران

وفيما يتمسك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب، تظهر حماس تشدداً في مسألة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين من دون ضمانات لوقف إطلاق النار. وفيما كان من أهداف إسرائيل في هذه الحرب القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى، فإنَّ هذه الأهداف تتناقض مع دخول إسرائيل في مفاوضات مع حماس بخصوص الإفراج عنهم، بالتالي فإنَّ العملية التفاوضية تقتضي مرونة لتحقيق نتيجة إيجابية.

ما قامت به حماس في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) هو السبب الرئيسي لما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة حتى اللحظة، وكأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان ينتظر أو يتمنى "غلطة" لشن حرب موسعة لإبادة غزة ومحاولة إنهاء القضية الفلسطينية بتهجير أصحاب الأرض، الذين يواصلون الصمود بالرغم من العدوان الوحشي... وما يثير الريبة هو وجود قيادات حماس في قطر وتركيا، ممن اكتفوا بإصدار البيانات والجلوس على طاولة المفاوضات وإجراء مباحثات، فشلت جميعها في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

إقرأ أيضاً: انتقد حماس أو إيران.. فتصبح من "الصهاينة العرب"!

موقف قيادات حماس وتواجدهم خارج أرض النضال، يؤكد انفصالهم عن الواقع المرير الذي يمر به قطاع غزة. وكان من المفترض أن تبدي حماس مرونة في المفاوضات لتخفيف حدة العدوان الوحشي، وهي إذا قامت بإطلاق أسر بعض الرهائن، فسيؤدي ذلك إلى وقف ولو مؤقت لإطلاق النار في شهر رمضان على الأقل، لوقف حمام الدم وإنقاذ الأرواح، وهو ما قد ينعكس بالإيجاب على استمرار المفاوضات، وإيجاد حل شامل للأزمة.

من الضروري أن تتخلى حماس عن عناد يقابل بعناد مماثل من جانب حكومة الاحتلال، والمطلوب تحرك فوري بخطوة إيجابية تسمح بالهدنة، فمن غير المقبول أن يأتي "شهر الرحمة والعتق من النار" وتستمر "نار الاحتلال" في إزهاق أرواح الأبرياء، دون مراعاة لحُرمة الشهر الكريم.