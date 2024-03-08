لا يمكن تجاهل التناقض الصارخ في الحقوق بين الأقوال والأفعال بشكل عام، وبين الحقوق المرتبطة بالجنس اللطيف في العلاقة بالإجراءات الفعلية والواقعية للمفاهيم الحقوقية بشكل خاص.

العداء للنساء من المسائل المرتبطة أساساً بالثقافات المتنوعة للشعوب والمجتمعات، والبيئة التي تراكمت فيها فلسفة الخرافة المبنية على التفوق الذكوري الجسماني والعقلي، والذي صُور في أعماق الفكر الاجتماعي، وما زالت يلخص في جانب نمطي ومبهم وغريب في آن واحد، ملخصه يقتصر على أنَّ المرأة ما هي إلا الجسد وتعابيره الشكلية لا أكثر.

بل وربطت هذه التمثلات المجتمعية بين عقلية النساء وعاطفتهن، بموروث اسمه النساء ناقصات في كل شيء، وخلقن من ضلع أعرج، فلا مجال لمناقشة أو التفاهم مع هذا الضلع الذي لم يستطع تقويم نفسه طبيعياً بعد.

المرأة هي أخت وأم وزوجة وابنة، بل هي في مرتبة الأساس والعماد الضامن لاستقرار الأسر بشكل عام، ومن تم وجب فتح الفرص أمامها بجانب الرجال، من أجل تقلد المناصب في مجمل القطاعات، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحتى السياسية، على أساس مقاربة الكفاءة وليس النوع.

فحقوق المرأة عليها أن تحول اتجاه البوصلة من الشعارات والاحتفال بالورود التي تذبل مع مرور الزمن في إطار المناسبات السنوية الموسمية، إلى واقع يتسم بإجراءات الفعل التضامني الحقيقي. يتحقق ذلك من خلال إعادة النظر في التشريعات المظلمة، المحتقرة للنساء في الكثير من المجالات، كالوفاة والتقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية.

فلا يعقل أن تقتصر حقوق المرأة على الاحتفال السنوي، في غياب تعميم التعويضات العائلية على كافة أمهات الأسر في بعض الأقطار العربية وحتى العالمية، سواء كن أجيرات أو غير أجيرات.

هذا مع ضرورة إعطاء قيمة قصوى للأمهات، ربات البيوت، من خلال استحداث تعويض عن تربية الأبناء، باعتبارهن أمهات الصبر، والأمان المنزلي والأسري، فمساهمتهن في التضحية بعمرهن، في سبيل التربية وحماية الأسرة واستقرارها النفسي والعاطفي لا ينكرها إلا جاحد.

كما أنَّ الاهتمام بالمرأة يقتضي خلق تعويض عن عطالة جميع الخريجات، من المعاهد والجامعات، لحين إيجاد فرص للشغل تحفظ كرامتهن من شارع أصبح مخيفاً لا يرحم الضعفاء أبداً.

مع استهداف الأرامل مباشرة، بجانب الشابات اللواتي تعسرت ظروف عيشهن لعارض ما، وذلك في إطار تحديد هذه الفئة، ودعمها دعماً مادياً وعينياً من خلال التضامن، والذي عليه أن يركز عليهن لكونهن الحلقة الأضعف في النظام الاجتماعي الاقتصادي.

فالمرأة تحتاج لمن يحميها أولاً وأخيراً من هول الشارع المخيف، لذا من الأجدى أن يتم تأمين متطلباتها المعيشية على الأقل في الحدود الدنيا، عن طريق الإجراءات التي اقترحناها سابقاً.

أمَّا انتظار المناسبات والإبداع في الولائم والشعارات بهدف ركوب موجة عاطفة بريئة، فذلك يعد تحقيراً لكينونة أنوثة المرأة.

المرأة تحتاج إلى العيش بكرامة، والحماية من الأخطار المتنوعة التي تستهدفها، واحترام طبيعة العاطفة الغالبة عل مواقفها المتذبذبة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف بنيتها الجسدية، وضرورة وضع حد لتعسف التشريعات الغريبة عن مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان المميزة للمرأة في الحقوق والواجبات، والبعيدة عن التعاضد والتضامن الخلاق للقيم الإنسانية الواعدة المحققة لأنوثة المرأة الإنسانة العاقلة المحبة للم شمل الجميع.