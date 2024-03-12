من المستغرب أنَّ الأخوة الكورد، المتمسكين بالدين قبل القومية، وخصوصاً المسلمين منهم، احتفلوا بعيد نوروز قبيل موعده بأكثر من عشرة أيام، لئلا يؤثر الاحتفال على صيامهم، وبما يحرم قدسية الشهر الفضيل كما هي سائدة لديهم!

لقد ألغوا الانقلاب الشمسي وبداية الربيع! وتناسوا جمالية احتفالات نوروز واكتمال رونق الطبيعة، ومتعة المناظر، ويوم ثورة كاوا الحداد الراسخة في أبعادها وأوقاتها الفلكية.

نرضخ لثقافة أجداد غيرنا، والتي بدأت تطمس ثقافة أجدادنا.

شرائح واسعة من شعبنا الكوردي، وخصوصاً من جنوب كوردستان وشماله، يقللون من قيمة عيدنا القومي نوروز أمام هيمنة الدين الدخيل، وحيث أزمان شهر الصيام، والتي تعكس الجهالة المعرفية بدوران الأرض والقمر والشمس، وعدم ثبات فترة الصيام.

وللأسف، هذا ما حدث هنا في مدينتي هيوستن، فبالرغم من الاعتراض، تم الاحتفال بعيد نوروز في التاسع من الشهر الجاري نظراً لقدوم رمضان.

والحق أن الاحتفال كان رائعاً، مع حضور واسع من كل أجزاء كوردستان، في إحدى أكبر حدائق المدينة، وختم الاحتفال بشعلة هائلة جميلة.

بالمناسبة، الصيام في الديانة الإيزيدية والأزداهية والزرادشتية مرتبط بالتقويم الشمسي، ولا يتعارض مع عيد نوروز. وهذه دلالة على أن هذه الديانات هي الديانات الكوردية الأصيلة، ديانة أجدادنا، وهي كاملة في أبعادها الروحية.

التقويم القمري، وما سمي في عهد عمر بن الخطاب بالهجري، يعكس الضحالة المعرفية لواضعيها بجميع العلوم، وخصوصاً الفلكية، ودوران الأرض، وبالنظام الشمسي، وانقلاب الفصول.

والاعتماد عليه دلالة استمرارية الجهالة القبلية ذاتها.

والتمسك به من البعد الديني أو التعصب القبلي بالرغم من التطور الحضاري، ترسيخ لجهالة الماضي وإلغاء للمعارف الإنسانية.

فكيف ستتطور هذه الشعوب هي ودولها ترفض إحلال المعرفة الحضارية مكان الاتفاق القبلي؟

المسلمون يصومون في الصيف، والشتاء، والربيع، والخريف!

القرآن أنزل في شهر رمضان، والرمضان يكون أحياناً في فصل الصيف وأحياناً في الشتاء، والربيع، والخريف.

لنسأل: متى أنزل الله الوحي، في الربيع أم في الخريف؟

في أي فترة من السنة ولد عيسى ومحمد، حسب التقويم الهجري؟ في يوم بارد قارس، أم يوم حار من أيام الصيف؟ فيما لو ألغينا التقويم الشمسي.

في أية فترة من السنة تمت الهجرة، وغزوة بدر، هل كانت في الشتاء أم في الربيع؟

ويبقى عيد نوروز ثابت الزمن في 21 آذار (مارس)، حيث يوم الثورة التي بدأت في بداية الربيع ولا تتحرك مع الفصول، تظل مرتبطة مع روعة الطبيعة.

الذين وضعوا التقويم الشمسي، يمثلون الحضارة بكل أبعادها المعرفية، بعكس واضعي التقويم القمري والذي ربط به التقويم الهجري وحيث شبه انعدام للعلوم.

للعلم: يقال إنَّ التقويم القمري وضعه سادة العرب، وليس علماء الفلك، في مكة عام 412 ميلادية، وهو لا يعتمد على المقاييس الفلكية ولا على بداية ونهاية الدورة القمرية حول الأرض، بل على رؤية الهلال، أي على النظر.