شجع تنامي ظاهرة تقديس التفكير الميكانيكي في النظر إلى شمولية التوازن الإنساني في عالم التربية والتكوين، وحتى في قطاعات أخرى، النظرة الدونية إلى الأدب، والشعب الأدبية، والعلوم الإنسانية في التدريس، على خلاف ما هو حاصل في البلدان التي تقدر الفكر والأدب والعلم على حد سواء، حيث يجري تجاهل قيمة الفكر والأدب في حياة الإنسان السوي العاقل.

أهل المعرفة والتواضع يقدرون قيمة الأدب والفن بمختلف أبعاده، والفلسفة، واللغة، والتاريخ، والجغرافيا، في تكوين شخصية قادرة على التحليل والتركيب والتفسير والإحساس بالوجود كتكامل، وليس كآلات جامدة، تلهث وراءث الماديات المجردة، الخالية من أية مشاعر وأحاسيس إنسانية عاقلة.

فعلى من يتبجح بالعلم، ويهين باحتقار العلوم الإنسانية المتعددة الأبعاد، أن يتفضل بالإجابة ويبرهن بالوقائع، وللبشرية قاطبة، عن إنتاجاته العلمية، التي تهم حقول الفضاء، والطب، والرياضيات، والفيزياء وغيرها... فإذا كان البعض يجتر المعرفة العلمية للعلوم البحتة لكي يصل إلى منصب ما، فعليه احترام جميع التخصصات، والتي لها قيمتها الفكرية والنفسية والوجدانية الأخلاقية.

الهرولة اللامفهومة للبعض في اتجاه احتقار الشعب الأدبية، والشعب المرتبطة بالعلوم الإنسانية بصفة خاصة، يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً في ظل سياسة الرفع المعنوي لمعاملات المواد البحتة، مقابل إحداث نوع من التمثلات المرتبطة بدونية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو ما يستشف من خلال التباهي بالتخصصات والميولات عند الكثيرين، ممن يفترض فيهم شمولية التكوين للمواطن الصالح أو الإنسان الكامل من حيث صفات البشر العاقل.

وهذا ما دفع أغلب التلاميذ والطلبة، خصوصاً في الوطن العربي، إلى تكوين أفكار أقل ما يقال عنها أنها متخلفة، فاصلة للعلم، آلية ميكانيكية، مجردة من قيم ونبل وأحاسيس ملهمة، موجودة ومغروسة في علوم برع وتفنن فيها العظماء عبر مر التاريخ، عظماء من كل الأجناس، مثل جبران خليل جبران وطه حسين وابن خلدون وفيكتور هوغو وأفلاطون وهيغل وماركس وشكسبير وعابد الجابري ودوركايم وغيرهم ليس بالقليل!