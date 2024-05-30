اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس بـ"توفير ذرائع" لإسرائيل كي تهاجم قطاع غزة الذي يشهد حرباً منذ سبعة أشهر. وقال عباس خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة، إنَّ "العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، في السابع من أكتوبر، وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً". وأضاف: "لقد جاء موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الدولية، ليصب في خدمة هذا المخطط الإسرائيلي".

لم تَقُم حركة حماس بالهجوم على القواعد الإسرائيليّة في غلاف غزة، في الأراضي المُحتلّة إلّا بعد تفاقُم الأوضاع في الضفة الغربيّة وفي القدس الشريف، بِقيام الكيان الصهيوني بتدنيس الأقصى الشريف، من خلال دخول المستوطنين إلى الحرام تحت غطاء الجيش الإسرائيلي، وبعد مُداهماته المُتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة والقيام باغتيالات الشباب وتدمير بيوت الأبرياء واعتقال العديد من المواطنين بذريعة ضلوعِهم في استهداف جنود الاحتلال وتسجينهم وتعذيبهم، دون أن تُحرِّك "سُلطة عباس" ساكناً.

في ظلّ غطرسة الجيش الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة، كان لِزاماً على المُقاومة الفلسطينيّة الدفاع عن أرضها وعن مواطنيها. وما طوفان الأقصى إلّا ردّة فعل من المقاومة على جرائم إسرائيل اليومية على أبناء الضفة والقدس الشريف. لا تحتاج إسرائيل إلى ذرائع لاقتراف جرائمها ضدّ الفلسطينيّين، فهي فوق كلّ القوانين الدوليّة، لِكونها محمية من قبَل أميركا التي ترعاها وتُسانِدُها بالمال والسلاح و"الفيتو"، والضّغوطات السياسية على المنظمات الأممية الحقوقيّة والإنسانيّة...

حركة حماس حركةُ مُقاوَمةّ تُدافِع عن أرضِها المُحتلّة وتسعى من خلال مُقاوَمَتِها المُسلَّحة لِلمُحتلِّ الغاصب إلى إخراجِه من أرضها من أجلِ إنشاء دولة فلسطينيّة مُستقِلَّة وذات سيادة كامِلة... أمّا عن هجوم حماس على المُعسكرات والقواعد العسكريَّة لِلكيان في غِلاف قطاع غزة، فهو هجوم مشروع، لا غُبارَ عليه، ذلك أنّ تلك القواعد والمُعسكرات تتواجد على أراضٍ فلسطينيَّةٍ ولا يملك منها الكيان الإسرائيليّ ولا شِبراً واحداً.

إقرأ أيضاً: الانقسام لا يخدُم القضية الفلسطينيّة

هل نسيَ رئيس "السلطة الفلسطينيّة" اجتماعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في منزل هذا الأخير، وذلك لمناقشة "إجراءات اقتصادية ومدنية وتعزيز التنسيق الأمني" عام 2021. وقد جاء ذاك اللقاء بعد نحو أربعة أشهر على اجتماع الرجلين في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وقد ناقش الاجتماع حينها القضايا الأمنية والاقتصادية. حيْثُ قالت إسرائيل "إن عباس أكد استمرار التنسيق الأمني ومُلاحقة المقاومة في الضفة الغربية، وقد نَدّدت باللقاء كل فصائل المقاومة". فهل قامَ عباس بمُشاوَرة الشعب الفلسطيني وفصائله قَبلَ اللّقاءات التي أجْراها مع مسؤولي الكيان الإسرائيليّ؟

من خلال المُباحَثات التي قامَ بها رئيس "السلطة الفلسطينيّة"، يَتَّضِح على ما يبدو، أنّه يَدور في فَلَكهِ الخاصّ، بعيداً عن إطار المُقاوَمة المُسلّحة، ولا يزال يُؤْمِن بما يُسمّيه (المُقاوَمة السِّلْميّة)... وها هي الأوضاع اليوم تنفجِر في جميع ربوع الضفة، حيثُ تقوم إسرائيل بتوسيع هجَماتها واقتحاماتها للبلدات والمدن الفلسطينيّة تقتل وتعتقل وتُدمِّر دون أن نرى أيّ ردود فعل من "منظمة التحرير" ولا من "السلطة الفلسطينيّة". و"جنين" نموذجاً حيّاً لمجازر إسرائيل في الضفة.

إقرأ أيضاً: دَعمُ المَغرب لأهالي القُدس نموذجٌ يجب الاقتداءُ به

بَدَل أن يُوجِّه الرئيس عباس اتِّهاماته الفارغة لحركة حماس، كان عليه أن يستقيل من هذه "السلطة" ويُعلن حلَّها وفسخها والانضمام إلى جبهة المُقاومة، وألّا يقعد مُتفرِّجاً في جرائم إسرائيل البشعة التي ترتكبُها في عُقر داره وأمام عينيْه.

إنّ هدف الرئيس ومن يدور في فلكه، على ما يبدو، هو الحفاظ على "السلطة" في رام الله من الانهيار والخضوع لإملاءات الكيان الإسرائيليّ التي لا تخدُم إلّا مصالح الكيان التي تتجلّى في كبح جماح المقاومة في الضفة الغربية، ومساعدة إسرائيل في القضاء على رجالاتها البواسل الذين يقضّون مضجعها في كل ربوع الضفة، ويُؤكِّد هذا الطرح كتابة غانتس على تويتر، بعد لقائه عباس: "ناقشنا اتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية وأكدنا أهمية تعزيز التنسيق الأمني ووقف الإرهاب والعنف - لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين كليهما".