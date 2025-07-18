القتل بالتكفير: الدروز، والعلويون، والإيزيديون، والمسيحيون، والكورد سابقاً وربما لاحقاً، جميعهم ضحايا الجمهورية الظلامية الجديدة.

لم تنتصر الوطنية في سوريا يومًا، كل من دخل دمشق عبر تاريخها الحديث، دخلها بوجهٍ واحد وإن تعددت الأقنعة، وبعنصريةٍ واحدة وإن اختلفت اللهجات، كلماتهم المبتذلة، وإهاناتهم الكارثية بحق الشعب، جاءت بصيغٍ عاميّة أو فصيحة، لكنها كانت دوماً تنهل من نبع الكراهية ذاته.

النظام السابق ابتذل مفاهيم المجتمع والوطن، وباع القيم بعدد القبور الجماعية. واليوم، تخرج حكومة الجولاني من رحم ذات المستنقع الآسن، لتتاجر بـ"الوطن الواحد" وتبتذل القيم والمذاهب، عبر قناعٍ سني أموي متطرف. توسعت لديهم دائرة التكفير، فلم تعد تقتصر على الانتماءات السياسية أو القومية، بل باتت تشمل المذاهب والأديان، ليُصبح كل من يخالفهم متّهماً بعدة وجوه، خائن، كافر، عميل.

هم اليوم يعملون على خياطة جسد الوطن السوري الممزق، بعد أن اقتطعوا منه الرقع العلوية والدرزية والكوردية من البعد القومي، وأزالوا المكونات المسيحية والعلوية والدرزية من الحضور الديني، والإيزيديين من الخريطة الروحية، وغيرهم من فسيفساء المجتمع السوري، تُلغى المكونات إما بتكفيرٍ صريح، أو بكراهية عنصرية مقيتة، أو بالإقصاء السياسي.

الجولاني بأوجهه المتعددة، يلبس ربطة العنق في قاعات تشرين الدبلوماسية، ويشد عمامته في مجالس التطرف، ويتعامل مع المنظمات التي تعبث بجغرافية سوريا، وهو يعلم أن خريطتها لا تحتمل هذا التمزيق، الجولاني مفقود في شوارع الساحل السوري، منسيّ في أزقة السويداء، لكنه مجبر على الحضور، ولو شكليًا، في قاعات الحوارات مع الحراك الكوردي والإدارة الذاتية.

سوريا لا تكون بدون الدروز والعلويين، وتنهار إذا غُيّب الشعب الكوردي عن تمثيله وحراكه الوطني، ولن تكون دولة تخدم أبناءها بوجود سلطة مركزية تفرض نفسها بالعنف والتكفير. المحافظات لم تعد إلا أسماء منزوعة المعنى، ومن يدّعي تمثيل "الحكومة السورية الانتقالية" فيها، يُرسل ليعدم ما تبقى من الوطن، في كل جهاته ومكوناته.

أعدموا العلويين، واليوم بدأوا إعدام الدروز معنويًا ودينيًا، ويتهمونهم بالخيانة والزندقة، كما اتُّهِم الإيزيديون والمسيحيون قبلهم، فخُطفت نساؤهم، واعتُقِل رجالهم، وسبقتهم الأكاذيب إلى ساحات الاتهام. كل من يرفض الراية السوداء وعلم الخلافة الوهمية، أصبح هدفًا للجماعات الإرهابية التي لا تزال تعبث بسوريا تحت شعارات مشوهة.

أميركا بمبعوثها المتضارب التصريحات، وإسرائيل، بالرغم من مشاريعهم المعلنة، لن ينجحوا في بناء سوريا جديدة إذا اعتمدوا على حكومة تمتص فكر الإسلام السياسي المتطرف، قتلة الأمس الذين ذبحوا الإيزيديين، وسبوا المسيحيين، يعيدون إنتاج أنفسهم اليوم، ويهيئون الأرضية لمحاربة الكورد تحت ذات الحجج الخبيثة التي ساقوها لتجريم العلويين والدروز، وكلما انكشفت الحقائق، برأوا أنفسهم وألقوا التهم على مجموعات "خارجة عن القانون" لا تنصاع للحكومة.

ما يحدث في السويداء اليوم هو رسالة دموية لقوات قسد، وللإدارة الذاتية، وللشعب الكوردي عامة، أن الثقة، إن وُجدت، كانت سرابًا، فالحكومة السورية الانتقالية، والجولاني، ومن يدور في فلكهم، يبيعون الأوهام ويشترون الصمت بسعر الخيانة.

نطالب قوات قسد بالدفاع عن مكونات شرق الفرات والمنطقة الكوردية، من عفرين إلى ديركا حمكو، وحتى منابع الفرات في العراق، فالجميع مستهدف، الكورد، العشائر العربية، السريان، الإيزيديون، كلهم متهمون بالتعاون مع أميركا وقوى التحالف، كلهم إرهابيون في نظر تركيا، وهي عرابة الحكومة الانتقالية وأدواتها تمدهم بالأفكار وتلهمهم بمشاريع الإقصاء، إذن فليس الصراع مع الكورد وحدهم، بل مع كل من تبقى من وطنٍ لم يرضخ بعد للظلام.

لا مجال للحوارات بعد اليوم. فسوريا، المنهكة أصلاً، تنزلق بخطى مسرعة نحو حربٍ أهلية جديدة، أكثر وحشيةً وبشاعةً من كل ما سبقها، طالما بقي هذا النظام التكفيري الإرهابي يتسلّط على البلاد والعباد. وما نشهده في فيديوهات السويداء، وما سبقتها من مشاهد اللاذقية وطرطوس، ليست سوى نذرٍ أولى لعاصفةٍ سوداء تلوح في الأفق، تهدد ما تبقى من شظايا الوطن.

لا مخرج من هذا الجحيم إلا بالاعتراف الكامل بأن سوريا لن تُبنى من جديد إلا على أساس نظام فيدرالي لامركزي، يضمن الحقوق ويوقف نزيف الدم المتكرر.

من شبه المستحيل تصور قيام وطن تحت سطوة مجموعات تكفيرية، غارقة في مستنقعات الإرهاب والجهل والإجرام. هؤلاء لا يصنعون وطنًا، بل يُشيّدون المقابر، ويكتبون تاريخًا بلون الدم، وعقيدةً تُلغي الإنسان باسم الله.

سوريا، التي أنجبت أعظم الفلاسفة والشعراء والمفكرين، أنقى وأسمى من أن يُدنس ترابها هؤلاء الظلاميون، الجهلة، الحفاة عن الفكر، والعراة عن القيم.