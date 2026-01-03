في عالمٍ لا نعرفة نعيش

لا أحد يشعرُ بأحد

جميعُهم نائمون، غارقون في الديون، ولا يستطع احد منهم دفع شيئ، ويريد ان يأخذ كل شيئ، من كل أحد وشيئ.

تستغرب هذه الأمةُ من حالها وما وصلت اليه، ولا تعلمُ انها صانعت مأزقها.

كلما رأوا حقيقة غطّوا وجوههم، كلما سمعوا صوتاً ينادي بها، صمّوا أسماعهم، وكلما طُرح عليهم حلٌّ استداروا وتراجعوا خطوتين ذهاباَ الي جهنم.

يواصلون شقاءهم ضناً منهم ان هذا ما فُرض عليهم، وأن هذا ما يجب ان يكون، وان السعادة لا تكون الا هكذا.

يجدون في معاناتهم لذه، فلا يقطِفون شيئاً خارج هذا الشقاء، والا طُردوا من الجنة الموعودة.

لم نحسن ان نعيش فطرتنا، او اننا لم نجرب أو نتجاهل ذلك، او انها لا تليق بنا.

اهيا من كانت ذو حظ بالابتعاد عنا ؟ وتركنا لوحدنا نخوض وسط هذا الضجيج المتقلّب والمتغير دائماً ودوماً.

تخلينا عن فطرتنا ؛ أم هي التي رفضتنا؟

تخلينا عن فطرتنا ؛ أم هي التي طردتنا؟

عصينا الربَّ وظلمنا انفسنا، فتركنا خلفنا عالماً متوازناً، ووقعنا وسط بركةٍ سوداء متلطِخةٍ عاتمة.

رغم هذا ستبقي الحياة مستمرة، رغم الموت ورغم المرض والجوع، ستستمر فوق رؤوسنا وتحت اقدامنا وبين أيدينا، لا تتوقف عند أحد ولأى أحد.

تنادينا بأعلى الأصوات وبكل اللغات : هيا بنا لنكمل السير، لنستمتع، لنلعب، لنحقق ما في ذواتنا، ونتصالح معها.

لكننا لم نُجيب ولا نستجيب، نواصل عبثنا ومكرنا.

نموت لنحيا، نقتل لنبقى، نقتل ألف مرة لنصل مرة ولمرة.

عقولٌ هدّامة لم تبني نفسها، فتهدم غيرها، وتكسر كيان الاخرين، وتُفني نفوس شعوبها، تللك العقول الضعيفة المنهزمة أمام ذاتها، لم ولن تعرف الحياة بعد.

لا احد يستطع أن يصلح المسار، لكن الذي خلقنا في المجهول، منحنا العلوم، فالعلم نجاة وخلاص.

اذا اعطتك الحياة شيئاً لأنك تستحق، أو لأنك ما زلت تحت التجربة فلا يفرنّك شيء

فأنت لا شيء أمام كل شيء، ولا تشعر بأنك أنجزت شيء، فالإنجازات لم تُخلق بعد.

هذه هي الحياة : متغيرة، متجددة في كل يوم، نحن الذي لا نتغير، نحن فقط، ولا نجدد فينا شيء، نحلمُ بالتغير ولا نتغيّر.

نتمنى ان نصنع المعجزات، ولكن اين الموجودات؟

"نحن لا نظلم احداً، ولا نفرّق بين أحد، كُنا وعملنا وأعطينا"، كُلّها شعارات زائفة تتسترون بها وخلفها.

سنتطور فقط حين نتوقف عن حسبان انفسنا باننا الأمثل، وعن اعتقادنا اننا الأسمى، ونفتكر اننا الأجدر، وأننا نلك الأخرة والأولى، ونحن لا نَملك ولا نُفكر.

جعلنا أيامنا صراعاً في صراع : صراع النفس مع النفس، ومع الخَلق وحتي مع أسعد الخَلق.

لا نترك أحد ولا ننسي أحد.

الصراع من أجل الحق، ولا أحد معة الحق، ولا حقيقة موجودة.

الحقيقة مغيبة، مندثرة، وخفية

صندوق الأسرار مُقفَل الان، وقبل مئة عام، وبعد ألف سنة، ومنذ أن بدأنا التاريخ.

فمتي ان الأوان أن ينفجر هذا الصندوق بعد؟

ام كتب علينا ان نعيش كل هذا التزييف، فنحترق بنار الحقيقة الملتهبة، حتي نخمد جميعاً، نحن وما في داخلنا؟

ستبقي الحياة طبيعية مهما زينّاها أو دنّسناها، ستعود طبيعة الوجود في اليوم الموعود.

غامِر واقفز وحلّق وابحر بعيداً ؛ فمن يخاف الأعماق يتمرغ دائماً علي الشواطئ.

حوار عربي - الجزء الأول