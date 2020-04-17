إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

45

% 0.44
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

10.302

-
المتعافون

10.222

% 99.22
الوفيات

35

% 0.34
العودة إلى القائمة