إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

0

% 0.00
العناية المركزة

5

% 0.01
المصابون

34.658

-
المتعافون

0

% 0.00
الوفيات

28

% 0.08
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