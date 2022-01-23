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مباريات الدور الأول لكأس أمم أفريقيا 2022

الأحد 06 فبراير 2022
19:00
السنغال		 (4) 0 : (2) 0
مصر		انتهت

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السبت 05 فبراير 2022
19:00
بوركينا فاسو		 (3) 3 : (5) 3
الكاميرون		انتهت

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الخميس 03 فبراير 2022
19:00
الكاميرون		 (1) 0 : (3) 0
مصر		انتهت
ليمبي
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الأربعاء 02 فبراير 2022
19:00
بوركينا فاسو		 1 : 3
السنغال		انتهت
ملعب جابوما
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الأحد 30 يناير 2022
19:00
السنغال		 3 : 1
غينيا الاستوائية		انتهت
ملعب جابوما
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15:00
مصر		 2 : 1
المغرب		انتهت
أحمدو أهيدجو
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السبت 29 يناير 2022
19:00
بوركينا فاسو		 1 : 0
تونس		انتهت
رومدي أدجيا
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16:00
جامبيا		 0 : 2
الكاميرون		انتهت
ملعب جابوما
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الأربعاء 26 يناير 2022
19:00
مالي		 (5) 0 : (6) 0
غينيا الاستوائية		انتهت
ليمبي
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16:00
كوت ديفوار		 (4) 0 : (5) 0
مصر		انتهت
أحمدو أهيدجو
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الثلاثاء 25 يناير 2022
19:00
المغرب		 2 : 1
مالاوي		انتهت
أحمدو أهيدجو
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16:00
السنغال		 2 : 0
كاب فيردي		انتهت
كويكونج
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الإثنين 24 يناير 2022
19:00
الكاميرون		 2 : 1
جزر القمر		انتهت
باول بيا ستاديوم
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16:00
غينيا		 0 : 1
جامبيا		انتهت
كويكونج
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الأحد 23 يناير 2022
19:00
نيجيريا		 0 : 1
تونس		انتهت
ليمبي
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16:00
بوركينا فاسو		 1 : 1
الجابون		جارية حاليا
ليمبي
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الخميس 20 يناير 2022
19:00
جامبيا		 1 : 0
تونس		انتهت
ليمبي
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19:00
مالي		 2 : 0
موريتانيا		انتهت
ملعب جابوما
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16:00
سيراليون		 0 : 1
غينيا الاستوائية		انتهت
ليمبي
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16:00
كوت ديفوار		 3 : 1
الجزائر		انتهت
ملعب جابوما
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الأربعاء 19 يناير 2022
19:00
مصر		 1 : 0
السودان		انتهت
أحمدو أهيدجو
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19:00
غينيا بيساو		 0 : 2
نيجيريا		انتهت
رومدي أدجيا
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الثلاثاء 18 يناير 2022
19:00
الجابون		 2 : 2
المغرب		انتهت
أحمدو أهيدجو
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19:00
غانا		 2 : 3
جزر القمر		انتهت
رومدي أدجيا
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16:00
زيمبابوي		 2 : 1
غينيا		انتهت
أحمدو أهيدجو
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16:00
مالاوي		 0 : 0
السنغال		انتهت
كويكونج
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الإثنين 17 يناير 2022
16:00
كاب فيردي		 1 : 1
الكاميرون		انتهت
باول بيا ستاديوم
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16:00
بوركينا فاسو		 1 : 1
إثيوبيا		انتهت
كويكونج
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الأحد 16 يناير 2022
19:00
الجزائر		 0 : 1
غينيا الاستوائية		انتهت
ليمبي
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16:00
كوت ديفوار		 2 : 2
سيراليون		انتهت
ملعب جابوما
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16:00
تونس		 4 : 0
موريتانيا		انتهت
ليمبي
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13:00
جامبيا		 1 : 1
مالي		انتهت
ليمبي
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السبت 15 يناير 2022
19:00
غينيا بيساو		 0 : 1
مصر		انتهت
رومدي أدجيا
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16:00
نيجيريا		 3 : 1
السودان		انتهت
رومدي أدجيا
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الجمعة 14 يناير 2022
19:00
الجابون		 1 : 1
غانا		انتهت
أحمدو أهيدجو
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16:00
المغرب		 2 : 0
جزر القمر		انتهت
أحمدو أهيدجو
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16:00
مالاوي		 2 : 1
زيمبابوي		انتهت
كوكيروس
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13:00
السنغال		 0 : 0
غينيا		انتهت
كويكونج
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الخميس 13 يناير 2022
19:00
كاب فيردي		 0 : 1
بوركينا فاسو		انتهت
باول بيا ستاديوم
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16:00
الكاميرون		 4 : 1
إثيوبيا		انتهت
باول بيا ستاديوم
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الأربعاء 12 يناير 2022
19:00
غينيا الاستوائية		 0 : 1
كوت ديفوار		انتهت
ملعب جابوما
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16:00
موريتانيا		 0 : 1
جامبيا		انتهت
ليمبي
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13:00
تونس		 0 : 1
مالي		انتهت
ليمبي
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الثلاثاء 11 يناير 2022
19:00
السودان		 0 : 0
غينيا بيساو		انتهت
رومدي أدجيا
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16:00
نيجيريا		 1 : 0
مصر		انتهت
رومدي أدجيا
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13:00
الجزائر		 0 : 0
سيراليون		انتهت
ملعب جابوما
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الإثنين 10 يناير 2022
19:00
جزر القمر		 0 : 1
الجابون		انتهت
أحمدو أهيدجو
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16:00
المغرب		 1 : 0
غانا		انتهت
أحمدو أهيدجو
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16:00
غينيا		 1 : 0
مالاوي		انتهت
كويكونج
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13:00
السنغال		 1 : 0
زيمبابوي		انتهت
كويكونج
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الأحد 09 يناير 2022
19:00
إثيوبيا		 0 : 1
كاب فيردي		انتهت
باول بيا ستاديوم
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16:00
الكاميرون		 2 : 1
بوركينا فاسو		انتهت
باول بيا ستاديوم
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