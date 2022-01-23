مباريات الدور الأول لكأس أمم أفريقيا 2022
|الأحد 06 فبراير 2022
|19:00
|
السنغال
|(4) 0 : (2) 0
|
مصر
|انتهت
|تفاصيل
|السبت 05 فبراير 2022
|19:00
|
بوركينا فاسو
|(3) 3 : (5) 3
|
الكاميرون
|انتهت
|تفاصيل
|الخميس 03 فبراير 2022
|19:00
|
الكاميرون
|(1) 0 : (3) 0
|
مصر
|انتهت
ليمبي
|تفاصيل
|الأربعاء 02 فبراير 2022
|19:00
|
بوركينا فاسو
|1 : 3
|
السنغال
|انتهت
ملعب جابوما
|تفاصيل
|الأحد 30 يناير 2022
|19:00
|
السنغال
|3 : 1
|
غينيا الاستوائية
|انتهت
ملعب جابوما
|تفاصيل
|15:00
|
مصر
|2 : 1
|
المغرب
|انتهت
أحمدو أهيدجو
|تفاصيل
|السبت 29 يناير 2022
|19:00
|
بوركينا فاسو
|1 : 0
|
تونس
|انتهت
رومدي أدجيا
|تفاصيل
|16:00
|
جامبيا
|0 : 2
|
الكاميرون
|انتهت
ملعب جابوما
|تفاصيل
|الأربعاء 26 يناير 2022
|19:00
|
مالي
|(5) 0 : (6) 0
|
غينيا الاستوائية
|انتهت
ليمبي
|تفاصيل
|16:00
|
كوت ديفوار
|(4) 0 : (5) 0
|
مصر
|انتهت
أحمدو أهيدجو
|تفاصيل
|الثلاثاء 25 يناير 2022
|19:00
|
المغرب
|2 : 1
|
مالاوي
|انتهت
أحمدو أهيدجو
|تفاصيل
|16:00
|
السنغال
|2 : 0
|
كاب فيردي
|انتهت
كويكونج
|تفاصيل
|الإثنين 24 يناير 2022
|19:00
|
الكاميرون
|2 : 1
|
جزر القمر
|انتهت
باول بيا ستاديوم
|تفاصيل
|16:00
|
غينيا
|0 : 1
|
جامبيا
|انتهت
كويكونج
|تفاصيل
|الأحد 23 يناير 2022
|19:00
|
نيجيريا
|0 : 1
|
تونس
|انتهت
ليمبي
|تفاصيل
|16:00
|
بوركينا فاسو
|1 : 1
|
الجابون
|جارية حاليا
ليمبي
|تفاصيل
|الخميس 20 يناير 2022
|19:00
|
جامبيا
|1 : 0
|
تونس
|انتهت
ليمبي
|تفاصيل
|19:00
|
مالي
|2 : 0
|
موريتانيا
|انتهت
ملعب جابوما
|تفاصيل
|16:00
|
سيراليون
|0 : 1
|
غينيا الاستوائية
|انتهت
ليمبي
|تفاصيل
|16:00
|
كوت ديفوار
|3 : 1
|
الجزائر
|انتهت
ملعب جابوما
|تفاصيل
|الأربعاء 19 يناير 2022
|19:00
|
مصر
|1 : 0
|
السودان
|انتهت
أحمدو أهيدجو
|تفاصيل
|19:00
|
غينيا بيساو
|0 : 2
|
نيجيريا
|انتهت
رومدي أدجيا
|تفاصيل
|الثلاثاء 18 يناير 2022
|19:00
|
الجابون
|2 : 2
|
المغرب
|انتهت
أحمدو أهيدجو
|تفاصيل
|19:00
|
غانا
|2 : 3
|
جزر القمر
|انتهت
رومدي أدجيا
|تفاصيل
|16:00
|
زيمبابوي
|2 : 1
|
غينيا
|انتهت
أحمدو أهيدجو
|تفاصيل
|16:00
|
مالاوي
|0 : 0
|
السنغال
|انتهت
كويكونج
|تفاصيل
|الإثنين 17 يناير 2022
|16:00
|
كاب فيردي
|1 : 1
|
الكاميرون
|انتهت
باول بيا ستاديوم
|تفاصيل
|16:00
|
بوركينا فاسو
|1 : 1
|
إثيوبيا
|انتهت
كويكونج
|تفاصيل
|الأحد 16 يناير 2022
|19:00
|
الجزائر
|0 : 1
|
غينيا الاستوائية
|انتهت
ليمبي
|تفاصيل
|16:00
|
كوت ديفوار
|2 : 2
|
سيراليون
|انتهت
ملعب جابوما
|تفاصيل
|16:00
|
تونس
|4 : 0
|
موريتانيا
|انتهت
ليمبي
|تفاصيل
|13:00
|
جامبيا
|1 : 1
|
مالي
|انتهت
ليمبي
|تفاصيل
|السبت 15 يناير 2022
|19:00
|
غينيا بيساو
|0 : 1
|
مصر
|انتهت
رومدي أدجيا
|تفاصيل
|16:00
|
نيجيريا
|3 : 1
|
السودان
|انتهت
رومدي أدجيا
|تفاصيل
|الجمعة 14 يناير 2022
|19:00
|
الجابون
|1 : 1
|
غانا
|انتهت
أحمدو أهيدجو
|تفاصيل
|16:00
|
المغرب
|2 : 0
|
جزر القمر
|انتهت
أحمدو أهيدجو
|تفاصيل
|16:00
|
مالاوي
|2 : 1
|
زيمبابوي
|انتهت
كوكيروس
|تفاصيل
|13:00
|
السنغال
|0 : 0
|
غينيا
|انتهت
كويكونج
|تفاصيل
|الخميس 13 يناير 2022
|19:00
|
كاب فيردي
|0 : 1
|
بوركينا فاسو
|انتهت
باول بيا ستاديوم
|تفاصيل
|16:00
|
الكاميرون
|4 : 1
|
إثيوبيا
|انتهت
باول بيا ستاديوم
|تفاصيل
|الأربعاء 12 يناير 2022
|19:00
|
غينيا الاستوائية
|0 : 1
|
كوت ديفوار
|انتهت
ملعب جابوما
|تفاصيل
|16:00
|
موريتانيا
|0 : 1
|
جامبيا
|انتهت
ليمبي
|تفاصيل
|13:00
|
تونس
|0 : 1
|
مالي
|انتهت
ليمبي
|تفاصيل
|الثلاثاء 11 يناير 2022
|19:00
|
السودان
|0 : 0
|
غينيا بيساو
|انتهت
رومدي أدجيا
|تفاصيل
|16:00
|
نيجيريا
|1 : 0
|
مصر
|انتهت
رومدي أدجيا
|تفاصيل
|13:00
|
الجزائر
|0 : 0
|
سيراليون
|انتهت
ملعب جابوما
|تفاصيل
|الإثنين 10 يناير 2022
|19:00
|
جزر القمر
|0 : 1
|
الجابون
|انتهت
أحمدو أهيدجو
|تفاصيل
|16:00
|
المغرب
|1 : 0
|
غانا
|انتهت
أحمدو أهيدجو
|تفاصيل
|16:00
|
غينيا
|1 : 0
|
مالاوي
|انتهت
كويكونج
|تفاصيل
|13:00
|
السنغال
|1 : 0
|
زيمبابوي
|انتهت
كويكونج
|تفاصيل
|الأحد 09 يناير 2022
|19:00
|
إثيوبيا
|0 : 1
|
كاب فيردي
|انتهت
باول بيا ستاديوم
|تفاصيل
|16:00
|
الكاميرون
|2 : 1
|
بوركينا فاسو
|انتهت
باول بيا ستاديوم
|تفاصيل