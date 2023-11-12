مباراة برشلونة | كرة يد ضد كيلسي | كرة يد
الأحد 12 نوفمبر 2023 على الساعة 14:00
الملعب: صالة وزارة الرياضة - الدمام
القنوات الناقلة : 12-11-2023 - 16:30--
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