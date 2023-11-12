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مباراة شباب المحمدية ضد نهضة الزمامرة

الأحد 12 نوفمبر 2023 على الساعة 17:00

شباب المحمدية

20

انتهت

نهضة الزمامرة

الملعب:

القنوات الناقلة : 12-11-2023 - 19:15--

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