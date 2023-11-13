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مباراة راية الرياضي ضد دكرنس

الإثنين 13 نوفمبر 2023 على الساعة 15:00

راية الرياضي

22

انتهت

دكرنس

الملعب: ستاد حرس الحدود

القنوات الناقلة : 13-11-2023 - 17:00--

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