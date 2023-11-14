مباراة السكة الحديد ضد بروكسي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 على الساعة 12:00
الملعب: السكة الحديد
القنوات الناقلة : 14-11-2023 - 14:30--
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