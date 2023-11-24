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مباراة روثيرام يونايتد ضد ليدز يونايتد

الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الساعة 20:00

روثيرام يونايتد

11

انتهت

ليدز يونايتد

الملعب: نيو يورك ستاديوم

القنوات الناقلة : beIN SPORTS 2 HD--24-11-2023 - 22:00

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